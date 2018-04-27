Mimarlık şirketi konuta başladı aidatları düşürdü

27 Nisan 2018

Türk ve Japon ortaklığıyla 1995 yılında kurulan Tago Mimarlık gayrimenkul alanın da yatırımlarını arttırıyor. Gayrimenkule 11 yıl önce önce danışmanlık ardından geliştirici kimliğiyle giren Tago Mimarlığın geliştirdiği ilk markalı proje ise Roya Nova oldu. 251 konut ve 4 ticari üniteden oluşan ve İstanbul Finans Merkezi'ne komşu olarak geliştirilen Roya Nova projesi metrekarede 2.5 liraya düşen aidat oranlarıyla dikkat çekiyor.

Şirketin gayrimenkul geliştirme ayağında yer alan Afşin Aykanat ise hem Tago mimarlığın ortaklığını yapıyor hem de Tago Mimarlık, ARED Yapı ve DRS Yapı tarafından kurulan Roya Yapı'nın İcra Kurulu Başkanlığını yürütüyor.

Mimar ve arsa sahibi olma avantajını kullandı

Roya Yapı olarak ilk olarak Altunizade'de Roya Gold ofis projesini yaptıklarını anlatan Aykanat, ardından 255 bağımsız bölümün olduğu 100 milyon liralık yatırımla yapılan Roya Nova projesine başladıklarını kaydetti. Roya Nova'da eylül ayından bu yana yüzde 43'lük bir satış rakamına eriştiklerini söyleyen Aykanat, projede arsa sahibi olma ve mimar olma avantajlarını kullandıklarını aktardı. Aykanat, projede önemli bir problem olan aidat konusuna çok eğildiklerini söyledi. Sektörde bazı projelerde aidat bedellerinin metrekarede 6 ila 9 liraya çıktığını kaydeden Aykanat, Roya Nova'de ise metrekarede 2.5 lira olacağını söyledi. Aykanat, aidatı yükselten başlıca unsurlar arasında yer alan güvenlik, temizlik ve peyzaj gibi ana giderleri minimize ettiklerini kaydederek, "Bütün koridorların güneş ışığı almasını sağlayarak elektrikten tasarruf ettik. Tek giriş-çıkış ve kamera ile güvenliği sağladık. Temizlikte ise otel tecrübemizi kullanarak plan yaptık. Böylece 1 personelin 6 katı temizlemesini sağlayarak, 5 personelle binanın temizlenmesine imkan kıldık. Benzer projelerde planlamadan dolayı bu sayı 10 çalışanı bulabiliyor" diye konuştu. Ayrıca projelerde kullanmayan alanlar konusuna da baktıklarını söyleyen Aykanat şöyle konuştu: "Çünkü bu alanların ısıtması ve temizliği çok ciddi bir gider. Projemiz Finans Merkezi'nin yanında olduğu için bankalarla anket yaparak nasıl bir konut istedikleri irdeledik. Sonuçlardan aidatları çok fazla yükselten kapalı havuz istenmeyenlerden oldu. Fitness salonu restoran ve kareoke, sinema salonu ise büyümesi istenen alanlar arasında."

1+0, 1+1 ve 2+1 dairelerin olduğu 32 katlı projede 1+1 dairelerin hepsinde de balkona yer verilmiş. Aykanat, diğer odalara ise camın açılması için 50 santimlik balkon koyduklarını belirterek "Böylece herkesin kendi camlarını silmesine imkan sağlayarak aidatları düşürmeye katkı sağlıyoruz" dedi.

Başlamak için Finans Merkezi'ni bekledi

Arsayı 4 yıl önce aldıklarını ancak Finans Merkezi ile aynı anda bitirmeyi planladıkları için projeye geç başladıklarını ifade eden Aykanat, "Bizde projemizi Finans Merkezi ihalelerinin bittiği 2019'da teslim etmiş olacağız" diye konuştu. Projeden alanlar arasında Finans Merkezi çalışanları olduğu kadar ağırlıkla yatırımcıların daire aldığını belirten Aykanat, "Gelecek vaat eden bölgelerden olduğu için de projemiz tercih ediliyor" dedi.

Çengelköy ve Sancaktepe'de arazi topladı

Metrekare fiyatlarının 5 bin 800 TL’den başladığı Roya Nova Rezidans’ta ki finansman modellerine değinen Aykanat, bankalarla 60 ay vade ile peşinatsız satış yaptıklarını, yüzde 20 peşinatı ise daire teslimlerinde aldıklarını söyledi. Aykanat, şirketin finansman modeli ile de 36 aya kadar vade yaptıklarını böylece aylık ödemelerin 5 bin TL seviyesine geldiğini kaydetti. Afşin Aykanat, 4 banka ile anlaşma yaptıklarını dolayısıyla projenin bitmeme imkanı olmadığını aktardı. Sancaktepe'de Devlet Hastanesi'nin olduğu bölgede arazileri olduğunu çevredeki arazilerle birleştirip 20 dönümlük bir arazide proje geliştireceklerini aktaran Aykanat, ayrıca Çengelköy'de boğaz görünümlü 20 dönüme yakın arazi topladıklarını söyledi. Aykanat, Roya Nova bittikten sonra ilk olarak Sancaktepe'deki projelerine başlayacaklarını açıkladı.