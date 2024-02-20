Ocak ayında konut satışları yüzde 42 azaldı

Ocak ayında ülke genelinde 5 bin 915 konut kredi ile satıldı. İpotekli konut satışları bir önceki aya göre yüzde 2, 2023 Ocak ayına göre ise yüzde 63,5 azalmış oldu. Hâlihazırda ipotekli satışların toplam satışlar içindeki payı yüzde 7 olarak tespit edildi.

Satış adetlerindeki azalış trendi ilk el konut satışlarında da kendini gösteriyor. Ocak ayında Türkiye’de ilk el konut satışları yüzde 8 geriledi ve 25 bin 263 konut ilk elden satıldı. Birinci el konut satışlarının toplam satışlar içindeki payı yüzde 31,5 seviyesinde.

İkinci el konut satışlarındaki düşüş ilk el konutlara nazaran daha keskin. Ocak ayı boyunca Türkiye’de 55 bin 45 ikinci el konut satıldı. Fiyatlar bu kalemde 2023 Aralık - 2024 Ocak döneminde yüzde 37, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla da yüzde 22 oranında bir azalışı gözler önüne seriyor.

İstanbul’da ortalama konut fiyatı 4 milyon 239 bin oldu

Yabancılara yapılan konut satışlarında ocak ayında bir önceki aya göre büyük bir değişim yaşanmadı ve ay boyunca 2 bin 61 konut satıldı. 2023 ve 2024 ocak ayları karşılaştırıldığında ise piyasanın bu kalemde yüzde 50 oranında daraldığı görülüyor. Yabancılara yapılan konut satışlarının piyasa payı ise yüzde 3 seviyesinde. Bu kalemde 747 konut satışı ile Antalya birinci sırada. Antalya’yı 710 konut satışı ile İstanbul ve 211 satış ile Mersin izledi.

Yılın ilk ayında en çok konut satılan il 13 bin 423 konut ve yüzde 17 piyasa payı ile İstanbul oldu. Türkiye’nin mega kentini 6 bin 709 satış ve yüzde 8’lik pay ile başkent Ankara izledi. Antalya ise 5 bin 250 konut satışı ve yüzde 7’lik pay ile konut satışları açısından ülkenin en faal üçüncü kenti oldu.

Başkentte yıllık değer artışı yüzde 87 ile büyük şehirler arasında birinci sırada

Endeksa verileri, İstanbul’da konut fiyatlarında yıllık yüzde 65’lik bir değer artışı yaşandığını ortaya koyuyor. Geride bıraktığımız ay itibarıyla kentte ortalama metrekare satış fiyatı 36 bin 862 TL, ortalama konut fiyatı ise 4 milyon 239 bin 130 TL oldu. Ankara’da son bir yılda konutlar yüzde 87 değer kazandı. Başkentte ortalama konut fiyatı 2 milyon 578 bin 940, metrekare başına fiyat ise 19 bin 838 TL. Antalya’da ise yıllık değer artışı yüzde 59 civarında. Kentte ortalama konut fiyatı 3 milyon 750 bin 495, ortalama konut metrekare satış fiyatı ise 32 bin 613 TL.

Türkiye’nin en çok değerlenen illeri: Hatay, Erzurum ve Muğla

2023-2024 Ocak ayları karşılaştırıldığında ise Türkiye’nin konutları en çok değerlenen üç ili Hatay, Erzurum ve Muğla oldu. Hatay’da konut fiyatları son bir yılda yüzde 113 arttı. Kentte konut metrekare satış fiyatı 18 bin 238, ortalama konut satış fiyatı ise 2 milyon 845 bin 128 TL. Erzurum’da ise yaşanan yıllık değer artışı yüzde 98 olarak belirlendi. Halihazırda Erzurum’da ortalama konut değeri 1 milyon 865 bin 388 ve metrekare başına fiyat 11 bin 732 TL. Muğla’da kaydedilen yıllık değerlenme oranı yüzde 93. Kentte metrekare başına ortalama konut fiyatı 55 bin 335, ortalama konut fiyatı ise 7 milyon 193 bin 550 TL.

“Durağan satış trendi değer artışını frenleyebilir”

Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt Ocak 2024 verilerine dair yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Türkiye genelinde ortalama konut fiyatı 3 milyon 136 bin 120 TL'yi bulurken, bu rakam Muğla’da 7 milyon, İstanbul’da 4 milyon TL'yi aşmış durumda. İpotekli konut satışlarında önceki aylarda da gözlemlediğimiz azalışın devam etmesi fiyatların artması ve krediye erişimin zorlaşmış olması ile açıklanabilir. Faiz oranlarındaki yükselişin de etkileri ile birlikte kredili konut satışları son bir ayda yüzde 2, yıllık bazda ise yüzde 63,5 oranında azaldı. Bir önceki yılın ocak ayına kıyasla Türkiye’deki konutlar yüzde 73 değerlenmiş durumda. Bu değer Aralık 2023’te yüzde 84 seviyesindeydi. Genel olarak gayrimenkul fiyatlarındaki artışın hız kestiğini söyleyebiliriz. Fiyatların oldukça değişken olduğu bu dönemlerde gayrimenkul yatırımcılarına çok iyi inceleme yaparak karar vermelerini ve Endeksa’nın objektif verileri ile analiz yapan, konunun uzmanı bir gayrimenkul danışmanı ile yatırımlarına yön vermelerini tavsiye ederim.’’