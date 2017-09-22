Persan Yapı, bayi sayısını 100'e çıkaracak

22 Eylül 2017

DİLEK FİDAN

ERZİNCAN - Perlite dayalı çatı sistemleri, genleştirilmiş perlit ve yapı kimyasalları ürünlerinin imalatını yapan Persan Yapı, inşaat sektörü ve sanayiye hizmet vermeye devam ediyor. 'Termoşap' ve 'Termosıva' markalarıyla yalıtım sektöründe pazarını büyütmeyi amaçlayan firma, yurt genelinde 80 olan bayisini 100'e çıkarmayı hedefliyor. A1 sınıfı yanmaz ve hafif olan ürünleriyle ses yalıtımı alanında öne çıkan markalar arasında yer almayı hedeflediklerini ifade eden Persan Çatı Cephe Yalıtım Sistemleri Genel Müdürü Salih Ürün, "Kalite standardını yüksek tutarak üretim yapıyoruz. Satış sonrasında suya ve dona karşı müşterilerimize 60 yıl servis ve garantisi hizmeti veriyoruz" dedi.

Yanmaz, hafif, ekonomik olan Termosıva ve Termoşap ürünleri ile müşteri portföyünü artırmayı planladıklarını belirten Salih Ürün, "Üretimlerimizi 6 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 37 bin metrekarelik bir alan üzerinde gerçekleştiriyoruz. Müşteri portföyümüzü ise çatı sistemleri ve yalıtım sistemleri kullanıcıları ve uygulayıcıları oluşturuyor. Halihazırda iç pazarda 80 bayimiz var. Bayi ağımızı 100'e çıkararak ürün gamımızı geniş bir yelpazede pazarlamayı planlıyoruz" dedi.

"Yalıtımda doğal ürünlerin kullanımı yaygınlaştırılmalı"

A1 sınıfı yanmaz ve hafif olan ürünleri ile yalıtımda doğal ürünlerin kullanımını yaygınlaştırmayı istediklerini dile getiren Salih Ürün, "Çatı sistemlerinde 2 milyon metrekare üretim kapasitesine sahibiz. Bunun yanı sıra 80 bin ton toz ürün imalatımız mevcut. Üç ayrı hattımız ile birlikte 75 bin metreküp genleştirme kapasitemiz bulunuyor" diye konuştu. Ürün, sıcak ve soğuk bölgelerdeki kullanımlara uygun Termosıva ve Termoşap ürünleri ile Ortadoğu pazarındaki varlığını artırmak istediklerini ifade ederek, "2016 yılında Gürcistan pazarına odaklandık. Fabrikamızın bulunduğu coğrafi konum itibarıyla Suriye, Ürdün, Irak, Azerbaycan, Gürcistan gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Ancak Ortadoğu'daki karışıklıklar sebebiyle istediğimiz ihracat seviyesine ulaşabilmiş değiliz" şeklinde konuştu.

Ürünlerinin kalite standartlarından da bahseden Salih Ürün, TSE standartlarına uygun Termoşap'ın TS EN 13813 normlarına, Termosıva'nın da TS EN 998-1 normlarına uygun olduğunu dile getirdi. Ürünleri hakkında bilgiler veren Ürün şöyle devam etti: "Yangın yönetmeliklerinde aranan A1 sınıfı yanmaz sınıfına giren bu ürünler inorganik malzeme içermediğinden yosun ve bakteri oluşturmaz. 20-44 DB ses yalıtımı da sağlayan bu ürünler, inşaat sektörüne önemli yenilikler kattı. Yüksek buhar difüzyonuna sahip, terleme ve küfe karşı kesin çözüm olan, sigara dumanı, yağ gibi kötü kokuları dışarı atan, sağladığı yakıt enerjisi tasarrufu ile hava kirliliğinin önlenmesine ve ekolojik dengenin korunmasına yardımcı olan ürün, kanserojen madde içermiyor" açıklamasını yaptı.

"Yeni ürünler için üniversiteler ile ortak çalışmalar yürütüyoruz"

Perlit ve perlite dayalı ürünler konusunda globalde en önemli üreticiler arasına girmeyi hedeflediklerini söyleyen Salih Ürün, "İç pazarda perlit çatı sistemleri, Termosıva ve Termoşap ile çatı ve yalıtım sektöründe söz sahibi olmak istiyoruz. Dış pazarda ise döküm perlitleri ile perlit ihracatı yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Öte yandan Ar-Ge çalışmalara önem verdiklerini ifade eden Salih Ürün, "TÜBİTAK TEYDEB projesiyle bölgesinde TÜBİTAK desteği alan ilk firmalar arasında yer alıyoruz. Bünyemizdeki modern laboratuvar sayesinde inşaat malzemeleri için gerekli bütün analizleri yapabildiğimiz sağlam bir altyapıya sahibiz. Yeni ürünler ve yöntemler için Erzincan Üniversitesi, ODTÜ ve İTÜ ile ortak çalışmalar yürütüyoruz" dedi.