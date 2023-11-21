Polat’tan Macaristan’a 600 milyon euroluk konut yatırımı

Hamide HANGÜL

Macaristan’da gayrimenkul sektöründe büyümesine devam eden Polat Gayrimenkul, üçüncü konut projesi için de kolları sıvadı. Budapeşte’de ilk konut projesi Duna Pearl’e 150 milyon euro, ikincisi City Pearl’e ise 300 milyon euro yatırım gerçekleştiren şirket, İspanyol fonla yapımını planladığı yeni konut projesine ise 150 milyon euro yatırım öngörüyor. Böylelikle Polat'ın, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de üç konut projesine yatırımı, toplamda 600 milyon euroyu bulmuş olacak.

Tuna Nehri kıyısında

Polat Gayrimenkul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Yücel, Budapeşte’nin işlek bölgesinde hayata geçen ve inşaatına 2020'de başlanan Duna Pearl’ün Tuna Nehri kıyısında yer aldığını belirtti.

Macar mimarların şehrin mimari dokusuna uygun bir bakış açısıyla tasarladığı projenin, konut, otel ve mağazalardan oluşan karma bir proje olduğunu söyleyen Yücel, 193 daireli projede, işletmesini Accent Hotel Management’ın yaptığı 105 odalı Four Points by Sheraton Oteli'nin de yer aldığını kaydetti. Yücel, birçok malzemesini Türkiye’den getirdikleri şu anda 25 dairede satışın devam ettiğini, kalanının satıldığını ve teslimlerin yapıldığını açıklayarak, “150 milyon euroluk yatırım oldu. Düşündüğümüz maliyetlerde bitirdik. Metrekaresi şu anda 5 bin 500 – 6 bin euro arasında. Buradan Türkler de Çinliler de daire satın aldı. En çok Macarlar aldı” diye konuştu. Yücel, satış değerinin 500-600 milyon euroya ulaşmasını öngördüklerini ifade etti.

"Yeni fırsatlara bakıyoruz"

Mutfağın da yer aldığı projede tavandan ısınma sistemi kurduklarını da söyleyen Yücel, yapımda Türkiye’den de sıvacı, boyacı gibi yaklaşık 150 işçi getirdiklerini aktardı. Tamamlanan Duna Pearl ve yapımı süren City Pearl’ün ardından yeni fırsatlara da baktıklarını açıklayan Yücel, “Budapeşte’de şimdi bir projeyi daha almak üzereyiz.

Konut projesi üzerine çalışıyoruz. Merkezdeki yeni projenin yaklaşık 150 milyon euro olmasını bekliyoruz. İspanyol fonla birlikte gerçekleştireceğiz. Yeni fırsatlara bakıyoruz, İngiltere’de bile fırsat var. Atina, Belgrad, Berlin’e de bakıyoruz” dedi.

Macaristan’da proje geliştiren 3-5 firma olduğunu kaydeden Yücel, Çinlilerin de sektörde yer aldığını ifade etti.

"Türkiye’de konut fiyatı Avrupa’yla yarışıyor"

Yücel, Macaristan’da mortgage faizlerinin yükseldiğini ve yıllık %8-9 civarında olduğunu belirterek, söz konusu oranın gelecek yıl düşmesini öngördüğünü söyledi. Türkiye’de konut fiyatlarının Avrupa’yla yarışır hale geldiğini işaret eden Kaan Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Maliyetler çok arttı. Konut fiyatları daha pahalı hale geldi. Örneğin Hamburg’da ortalama konut metrekare fiyatları 8 bin euro.

İstanbul Piyalepaşa’da 6 bin – 6 bin 500 euro seviyesinde.” Türkiye’de konut fiyatlarında bir düşüş beklemediğinin altını çizen Yücel, bir süre sabit gideceğini, ancak dövizle birlikte fiyatlarda da artış beklediğini belirterek, “Döviz bazında daha da yükseleceğini düşünmüyorum” dedi.

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat da "Dunu Pearl projemiz Macaristan'daki gayrimenkul faaliyetlerimizin ilki olarak bizim gözbebeğimiz. Bu proje içinde yer alan Four Points by Sheraton gibi prestijli bir marka tarafından temsil edilmesinden gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Eski mezbahadan lüks projeye

City Pearl’ün 300 milyon euro yatırımla hayata geçirileceğini söyleyen Kaan Yücel, bunun bir dönüşüm projesi olduğunu belirtti. City Pearl Genel Müdürü Çağrı Oyman ise söz konusu alanın 18’inci yüz yıldan kalma bir mezbaha olduğunu, projenin inşa edildiği alanda bulunan 19. yüzyıldan kalma ikonik su kulesi, ikiz boğa heykelleri ve imparatorluk tarzında inşa edilen balo salonunun restore edilerek projeye tekrar kazandırıldığını söyledi. İnşaat alanının 250 bin metrekare olduğunu kaydeden Oyman, toplam 750 daire, 54 dükkan ve 14 restoran olacağını ifade etti.

Oyman, projede metrekarelerin 4 bin eurodan başladığını ve yüzde 50-55’inin satıldığını belirterek, “Yoğun bir ilgi var. Türklerin de yoğun bir ilgisi var. Yatırım amaçlı” dedi. Toplantıda verilen bilgilere göre, City Pearl projesindeki yeni binaların cepheleri 19. yüzyıl atmosferine uyumlu şekilde planlandı. Anahtar teslimlerin de 2024 yılında, ikinci fazın 2025’de sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.