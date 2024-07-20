Proje GYF’ler gayrimenkul sektörüne 'can suyu' olacak

Gayrimenkul yatırım fonlarının (GYF) kendilerinin veya başkalarının geliştirdiği projelere yatırım yapmasını sağlayan düzenlemenin, gayrimenkul sektörüne “can suyu” olması bekleniyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) konut üretimine katkı sağlamak hedefiyle hazırladığı “Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle proje gayrimenkul yatırım fonu (Proje GYF) ibaresiyle yeni fonların kurulması, bu fonların kendilerinin veya başkalarının geliştirdiği projelere yatırım yapmasının önü açıldı. Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici, Proje GYF’lerin kentsel dönüşüm ile konut üretimine katkı sağlayacağını söyledi.

Bu düzenlemeyle sektörde kurumsallaşma sürecinin olumlu etkileneceğini belirten Çekici, düzenlemenin ayrıca sektörün ihtiyacı olan “fiyat ve güven disiplininin oluşmasına önemli ölçüde destek sağlayacağını ifade etti. Çekici, Proje GYF ile yatırımcıların sektöre dahil olabilmesine ilişkin ise “Gayrimenkul piyasasında potansiyel olarak yüksek getiri arayan ve belirli projelere yatırım yapmayı tercih eden yatırımcılar için cazip bir yatırım aracı olabilir. Bireysel konut alıcılarının, bireysel ve kurumsal yatırımcıların daha güvenli bir ortamda gayrimenkul sektörüne girmesine imkan da sağlayacağı için aynı zamanda bu bir fırsat.” dedi.

Yıl sonunda GYF sayısı 200’ün üzerinde olacak

Yapılan değişikliklerle GYF sayısının 2024’ün sonunda 200’ün üzerinde olmasının öngörüldüğünü belirten Çekici, “Gayrimenkulün menkulleştirilerek likidasyonun artırılmasında önemli rol oynayan GYF’ler önümüzdeki yıllarda daralan gayrimenkul sektörünün tekrar açılması ve canlanması için önemli bir rol oynayacak. Daralan piyasaya can suyu olacağını söyleyebilirim. Ayrıca bozulan fiyat dengelerinin düzelmesinde etkili bir rol üstleneceğine dair inancım sonsuz” dedi. Daha önce fonların kaynaklarıyla yeni proje üretimi yapamadığını belirten Piramit Menkul Kıymetler Yönetim Kurulu Üyesi Berra Doğaner ise , Proje GYF’lerden beklentinin kentsel dönüşüm, kat karşılığı sözleşmeler veya kendi arsaları üzerinde öncelikle konut üretimi yapılması olduğunu söyledi. Doğaner, bu fonlarla AVM, lojistik merkezi gibi projelere yatırım yapılmadığına dikkati çekti. Yeni düzenlemeyle artık küçük yatırımcıdan da kaynak toplanabileceğini belirten Doğaner, “Bu ürün, yatırımcı açısından büyük cazibe içeriyor. Yavaş yavaş bu fonu toplayarak gayrimenkule dönüştürmesi mümkün” dedi. Doğaner, düzenlemeyle yatırımcının sektöre olan güveninin de artacağını vurguladı.

GYF2.0 piyasa aktörlerine birçok fırsatı getirecek

Neo Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yener Yıldırım yeni düzenlemenin SPK ve GYF için yeni bir sayfa başlatmış olduğunu belirterek, “Buna GYF2.0 dememiz isabetli olur. Buna göre artık GYF’ler inşaat projelerine yatırım yapabilecek. Sermaye piyasasının güvenilirliği, şeffaflığı ve yatırımcıyı koruyan kontrol noktalarından da yararlanarak proje yatırımları yapabilmek piyasa aktörlerine birçok fırsatı getirirken yatırımcılara da yeni olanaklar sağlayacak. SPK’nın getirdiği GYF2.0’da dikkati çeken bir başka çok önemli yenilik ise; GYF kurma ve izin alma süreçleri ile GYF’nin ana çatısında sonradan yapılacak değişikliklerle ilgili getirilen kolaylaştırıcı, hızlandırıcı çok büyük yenilikler” diye konuştu. Bu düzenlemeyle yerli ve yabancı yatırımcıların bir araya gelerek güven içinde gayrimenkul projelerini sermaye piyasasının güvenli sularında finanse edebileceğini söyleyen Yıldırım, kentsel dönüşüme odaklanan proje GYF’leri de hayata geçireceklerini ifade etti.