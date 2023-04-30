Satılık ev ilanında rekor artış

6 Şubat felaketi sonrası durağanlaşan gayrimenkul sektörü yeniden hareketlendi. Ev değiştirme talebinde yaşanan artış satılık konut ilanlarında da rekor artışa neden oldu.

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından Sahibinden.com’un ilan verileriyle hazırlanan rapora göre, satılık ilan sayısındaki aylık artış mart ayında son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Üç büyük ildeki ilan artışı ülke ortalamasını aştı

Satılık konut arzı geçen aya kıyasla ülke genelinde yüzde 10.1 artarak 882 bin 100’e yükseldi. Üç büyük ildeki ilan artışı ülke ortalamasını da aştı. Mart ayında İstanbul’da ilanlar bir önceki aya göre yüzde 12.9 artarak 252 bin 927’ye çıktı. Ankara’da yüzde 11.5 artarak 87 bin 152’ye, İzmir’de ise yüzde 13.1 artarak 66 bin 424’e yükseldi.

Talep ve satışta da artış yaşandı

Rapora göre ilan sayısı gibi talep ve satışta da artış yaşandı. Şubatta deprem felaketine bağlı olarak düşen talep martta bir miktar toparladı. Konut talep endeksi şubat ayına kıyasla yüzde 3.6, geçen yılın mart ayına kıyasla da yüzde 10.5 daha yüksek oldu. Satılan konut sayısı bir önceki aya göre İstanbul’da yüzde 19.6, Ankara’da yüzde 44.4, İzmir’de yüzde 14.9 arttı.

Satılık konut ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren ‘kapatılan ilan yaşı’ ise geçen aya kıyasla hem ülke genelinde hem de üç büyükşehirde kısaldı, bu da piyasadaki canlılığı göstermiş oldu. Önceki aya kıyasla kapatılan ilan yaşı Türkiye genelinde 6 gün, İstanbul’da 8.2 gün, Ankara’da 6.7 gün, İzmir’de ise 6.6 gün kısaldı. Son verilere göre kapatılan ilan yaşı ülke genelinde 46.3, İstanbul’da 46.1, Ankara’da 36.9 ve İzmir’de 53.5 gün oldu.

Fiyatlar %154 kiralar %197 yükseldi

Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa’nın raporuna göre, birinci çeyrek sonu itibarı ile Türkiye genelinde konut fiyatlarında bir yıllık değer artışı yüzde 154, ortalama metrekare fiyatı 17 bin 573 TL oldu. Kira fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 197 olurken, ortalama metrekare kira fiyatı 74.73 TL’ye çıktı. En fazla konut satışı yapılan 30 il içerisinde en fazla stok adedinin ilk çeyrek sonu itibarıyla İstanbul’da olduğu belirtildi. Rapora göre İstanbul’da 114 bin 8, Ankara’da 57 bin 208 adet, İzmir’de ise 29 bin 80 adet konut stoku bulunuyor. Kiralık konutlarda ise 2023 birinci çeyrek sonu itibarıyla İstanbul’da 45 bin 535, Ankara’da 10 bin 979, İzmir’de 10 bin 701, Antalya’da ise 10 bin 228 adet stok olduğu açıklandı.