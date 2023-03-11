Sun Tekstil’den İspanya’ya ikinci tasarım ofisi

Gelecek sezonlara yüksek kaliteli ürünler sunma arzusuyla yeni kumaş tekniklerini, yeni fikirleri araştırıp, yepyeni tasarımları hayata geçiren Sun Tekstil, İsveçli perakende grubu Hennes & Mauritz (H&M) ile yaptığı işbirliğini daha önce KAP’a yaptığı açıklamayla duyurmuştu.

Sun Tekstil, 4 bin 500’den fazla mağazası bulunan H&M iş birliğinin ardından İspanya’nın Barselona şehrine açtığı tasarım ofisiyle çalışmalarını sürdürecek. Sun Tekstil, Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamasında; 7 tasarımcının istihdam edildiği Barselona'daki tasarım ofisi için 7 Şubat 2023’te kira sözleşmesinin imzalandığını duyurmuştu.

Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, “Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik hedeflerinin yanı sıra insan odaklı hizmet anlayışıyla faaliyetlerimizi yürütüyor; İzmir merkezde bir, İspanya La Coruna’da bir, İngiltere’de iki tasarım ofisine ek olarak şimdi de İspanya’nın Barselona şehrindeki tasarım ofisimizde modaya geleceği sunan tasarımlara imza atıp, yeni koleksiyonlar geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu içerisinde 312’nci sırada yer alan Sun Tekstil, kurulduğu 1987 yılından bu yana hazır giyim perakende sektöründe faaliyet gösteren global markaların çözüm ortağı olarak kadın giyim koleksiyonları tasarlıyor, üretiyor, tedarik ve satışını gerçekleştiriyor. Şirket, İzmir ve Manisa’daki iki üretim tesisi ve konfeksiyon tedarikçileri aracılığıyla ayda 3 milyon adeti aşan ürüne imza atıyor, 1500 yeni tasarım geliştiriyor ve üretiminin yüzde 90’dan fazlasını ihraç ediyor.