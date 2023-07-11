The Most Bodrum Yalıkavak projesi 2024 yaz sezonunda tamamlanacak

Kendine has yaşam tarzının yanı sıra gayrimenkul yatırımlarında da öne çıkan Bodrum’daki projelere bir yenisi eklendi. Uğur Derin Dondurucu ve Mondial Motor gibi Türkiye’nin önemli markalarını bünyesinde barındıran Uğur Şirketler Grubu’nun alt markalarından USG İnşaat’ın imzasını taşıyan The Most Bodrum Yalıkavak projesi, ultra lüks konutlarıyla dikkat çekiyor. Bodrum'un en çok değerlenen bölgesinde keyif dolu yaşam ya da kazançlı bir yatırım arayanları hedefleyen projede yaşamın 1 Ağustos 2024’te başlaması planlanıyor.

Bölgenin en yeni ve iddialı projelerinden birine imza attıklarını söyleyen The Most Bodrum Yalıkavak Pazarlama Sorumlusu Timuçin Dandin şu bilgileri paylaştı: “Denize 250 metre mesafedeki The Most Bodrum Yalıkavak’ta 47 özel bağımsız bölüm yer alıyor. Bodrum mimarisine uygun inşa edilen ultra lüks taş evlerden oluşacak projede, 3 adet tek katlı malikane bulunuyor. Kesintisiz panoramik deniz manzarasına sahip projedeki, kendi bahçesi ve havuzu bulunan müstakil ve 3 odalı villaların sayısı ise 20. Ayrıca 8 ana bloktaki toplam 24 residence daire de ortak alandaki havuz, kafe ve otoparkı kullanabiliyor; residence, concierge ve özel temizlik hizmetlerinden yararlanabiliyor.”

Lansman öncesi satın alma avantajı

Alıcısına sunduğu değer ve sağladığı yatırım avantajıyla The Most Bodrum Yalıkavak’ın hem oturumcu hem de yatırımcılar için kazançlı bir proje olduğunun altını çizen Timuçin Dandin, “USG İnşaat, 15 yıllık deneyimi ve kurumsal güvencesiyle taahhüt ve sanayi projelerinin yanı sıra, markalı konut projeleri geliştiriyor. Kaliteye önem veriyor, insanlara değer katacak nitelikli yaşam alanları üretmek için çalışıyoruz. Premium hizmet ve konfor anlayışımızla geliştirdiğimiz lokasyon bazlı markalı projelerin en son örneği de Bodrum Yalıkavak’taki The Most” ifadelerini kullandı.

Denize sıfır konumdaki The Most Kuşadası Plage Villas | Kuşadası’nın ardından yeni bir lüks yaşam alanına imza atmanın gururunu yaşadıklarını belirten The Most Bodrum Yalıkavak Pazarlama Sorumlusu Timuçin Dandin, “Bodrum Yalıkavak’ta tapusu hazır inşası devam eden projemizde, lansman öncesinde avantajlı fiyatlardan yararlanma olanağı bulunuyor. Sunduğumuz benzersiz yaşam ayrıcalıklarına peşin ya da vadeli ödemeyle ulaşmak mümkün” diye konuştu.