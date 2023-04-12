TOKİ'de indirim kampanyası başlıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 24 Nisan'da başlayarak indirim kampanyasıyla, TOKİ'den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşların, kalan borçlarını peşin ödemeleri durumunda yüzde 25 indirimden faydalanabileceğini açıkladı.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 24 Nisan'da başlayarak indirim kampanyasıyla, TOKİ'den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşların, kalan borçlarını peşin ödemeleri durumunda yüzde 25 indirimden faydalanabileceğini açıkladı.
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