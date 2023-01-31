Türkiye’nin metropolleri 2022’de göç verdi

Armut.com, 2022 yılı taşınma verilerini inceledi. Armut’un verilerine göre 2022 yılı boyunca 361 bin 355 nakliyat talebi alındı. Taşınma kategorisinde 2021 yılına göre yüzde 12 büyüme görüldü.

Taşınma talepleri en çok sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir geldi. Taşınmalar en çok yaz sezonunda gerçekleşti ve sene içinde en çok talep büyümesi Haziran ayında görüldü. Geçen yıla göre 1+1 evlerde taşınma fiyatları yüzde 140 arttı.

2+1 evlerde taşınma fiyatlarında yüzde 141 artış yaşanırken 3+1 evlerden taşınma fiyatlarında yaşanan yüzde 127 artış dikkat çekti.

İzmir’liler Kadıköy’ü tercih ediyor

Geçen yıl İstanbul’a taşınanlar kadar İstanbul’dan gidenler de oldu. Metropol şehir, geçen bir sene içinde en çok İzmir, Balıkesir, Muğla, Kocaeli ve Tekirdağ’a göç verdi. Taşınma hareketliliği en yüksek ilçeler sırasıyla Kadıköy, Ümraniye, Küçükçekmece, Esenyurt ve Pendik oldu.

Yeni İstanbullu olan, Ankaralılar en çok Ümraniye, İzmirliler ise Kadıköy’e taşınmayı tercih etti. Taşınma hareketliliği Anadolu Yakası’nda yüzde 65 iken, Avrupa Yakası’nda yüzde 35 olarak ölçümlendi. İstanbullular 2022 yılında en çok 2+1 evlere taşındı.

Ankara, Ege ve Akdeniz’e göç veriyor

Ankara’dan güneye kaçanlar da geçen yıl yoğunluktaydı. Armut’un verilerine göre Ankara, 2022 yılında en çok İzmir, Muğla, Aydın, Antalya ve Balıkesir’e göç verdi. En çok göç aldığı il ise İstanbul oldu. Taşınma hareketliliğinin en yoğun olduğu ilçeler sırasıyla Çankaya, Yenimahalle ve Keçiören’di. Ankara’ya taşınan İstanbullular Çankaya ilçesini tercih etti. 2022 yılında Ankaralılar en çok 3+1 evlerden taşındı.

İzmir kıyıları kalabalıklardan kaçanların yeni evi oldu

Ege’nin sevilen şehri İzmir, 2022’de binlerce insanı kucakladı. İzmir’e en çok göç veren il İstanbul olurken sırasıyla Ankara ve Kocaeli takip etti. Taşınma hareketliliğinin en yoğun olduğu ilçeler incelendiğinde sırasıyla Buca, Karşıyaka ve Bornova ön plana çıktı. İzmir’e taşınan İstanbulluların en çok tercih ettiği ilçe ise Karşıyaka oldu. 2022 yılı boyunca İzmirliler en çok 2+1 evlerden taşındı.

Bu yıl kalabalık şehirlerden uzaklaşmak isteyenler küçük beldelere akın etti. Armut’un verilerine göre; İzmir’de merkez ilçelerin yanı sıra Seferihisar ve Dikili gibi kıyı ilçeler ön plana çıktı. İstanbul’dan İzmir’e taşınanlar en çok sevilen kıyı ilçelerden Urla’yı tercih etti.

En çok pazartesi taşınıyoruz

Armut.com’un açıkladığı sonuçlara göre; 2022 yılında taşınmalar en çok pazartesi günü gerçekleşti. En çok 2+1 evlerden taşınma yaşandı. Taşınmaların yüzde 61’inde yalnızca büyük eşyaların paketlenmesi talep edilirken yüzde 21’inde tüm eşyaların paketlenmesi, yüzde 17’sinde ise hiç paketleme istenmedi.

Armut.com taleplerine göre taşınmalar sırasında 31,942 çamaşır makinesi, 21,255 bulaşık makinesi, 447 piyano, 455 yürüyüş bandı, 6,896 fırın, 1,026 avize, 13,382 hurç, 1,902 klima, 3,043 vitrin, 1,041 sandık, 241 salıncak, 9 köpek kulübesi, 4 bilardo masası, 27 çanak anten, 26 bateri taşındı.