Türklerin İngiltere’den aldığı ev sayısı artıyor

Özellikle üniversite hayatını İngiltere’de tamamlamak isteyen Türk gençlerinin sayısının da her geçen gün artması, İngiltere’de ev satın alma talebini yoğunlaştırdı. İngiltere’den ev alan Türklerin sayısı 170 binleri aştı.

Bu talebe cevap vermek için yeni bir finansman modeli geliştiren Peker Holding, Brighton’daki The Old Brewery projesini ve Londra’nın Finchley bölgesindeki Dollis projesini satışa çıkardı.

Yüzde 50’si peşin, kalanı 36 ay vade ile kampanya başlattıklarını kaydeden Peker Holding London Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Peker, “Brighton, üniversiteleri ile de ünlü yüksek kira getirisine sahip bir şehir. Londra merkeze trenle 55 dakika uzaklıkta. Klasik İngiliz mimarisinin tipik bir örneği olarak sarı tuğlalarla 1850’de inşa edilen, Victoria Döneminin tarihi mirası Portslade Brewery Bira Fabrikası’ndan dönüşen The Old Brewery’de 47 bağımsız birimimiz vardı, 27’si satıldı. Daireleri hazır kira getirisi ile de satışa sunuyor olmamız da bir ayrıcalık. Metrekare fiyatımız 5 bin poundlardan başlıyor. Projenin içinde ayrıca 11 villa ve 1000 metrekarelik ticari alan da bulunuyor.” dedi.

İnşaatını tamamlanan Londra’da Finchley’deki Dollis projesi ise adeta kent ve kır hayatını birleştiriyor. Ormana ve golf alanlarına yakınlığı ile temiz hava ve keyifli bir yaşam sunan proje, Knightsbridge, Oxford ve Piccadilly gibi meydanlara, Londra’nın en popüler ve hareketli bölgelerine sadece 20 dakika uzaklıkta.