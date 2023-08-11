Vaat Holding, Basın Ekspres’e 3 milyar TL’lik yatırım yapacak

Vaat Center markasıyla yapılacak ve 653 konut, 41 ticari ünite ile 5 yıldızlı otelin yer alacağı projenin yatırım tutarı ise 3 milyar TL olarak açıklandı. Yapılan açıklamada, Vaat Center’da 1+1’den 3+1’e kadar farklı daire tiplerinin yer aldığı belirtilerek “88 metrekareden 184 metrekareye kadar değişen daire seçeneklerinin yer aldığı proje spor ve sosyal donatı alanlarıyla da konforlu bir yaşam sunuyor” ifadelerine yer verildi.

Şirket açıklamasında, “Basın Ekspres hattının yüksek yatırım değerli lokasyonu Güneşli’de konumlanan Vaat Center, ticari üniteleri ve oteliyle bölgenin yeni merkezi olacak. 653 konut, 41 ticari ünite ve 5 yıldızlı otelin yer alacağı proje mimarisi ve donatılarıyla Güneşli’nin yenilenen siluetinde de ayrışacak.

Bölgenin ihtiyaçlarına hitap edecek ticari üniteleriyle hareketli ve 24 saat yaşayacak bir kent merkezi olarak öne çıkacak Vaat Center, konutlarıyla da sakinlerine ayrıcalıklı bir yaşam alanı sunmayı amaçlıyor” denildi.