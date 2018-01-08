Yapı denetçileri otomatik sistemden memnun

08 Ocak 2018

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA-Bina yapımında yapı denetçilerini müteahhitlerin seçtiği sistem sona eriyor. Bu konuda kısa zaman içinde bir mevzuat değişikliği yapılacak. Müteahhitler ile yapı denetçileri arasındaki ilişkiyi otomatik hale getiren düzenlemeye yapı denetim firmaları destek veriyor. Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Nazmi Şahin, insanların denetleyecekleri kişilere gidip iş istemelerini öngören sistemin ortadan kalkmasıyla yapı denetimlerinin daha sağlıklı hale geleceğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Bakanlığın faaliyetlerini değerlendirdiği basın toplantısında, yapı denetim sisteminin iyi niyetle ortaya çıktığını ancak yapı denetçilerinin denetledikleri kişilerin elemanı gibi çalışması sisteminin denetime aykırı olduğunu söylemişti. Özhaseki kısa süre içinde bu sistemin değişerek, yapı denetim firmalarının merkezden projelere göre sırayla dağıtılacağını ifade etmişti. Bakan Özhaseki’nin bu açıkmaları yapı denetim sektörünü sevindirdi.

Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Nazmi Şahin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yapı denetim sektörünün daha kaliteli ve verimli çalışabilmesi için denetleyen ile denetlenen arasındaki ilişkiyi kestiğini söyledi.

Yaklaşık 17 yıldır denetim firmalarının, kamu adına denetleyeceği inşaatları, kişilerin ayaklarına giderek, “sizi denetlemek istiyorum” dediğine dikkat çeken Şahin, “İnsanların denetleyeceği firmalara giderek onlardan iş istemeleri denetimin sağlıklı yapılmasını engelliyordu” diye konuştu.

Yapı denetim firmalarının vatandaşın can ve mal emniyetini sağlamakla sorumlu olduğunun altını çizen Nazmi Şahin, “Deprem odaklı kaliteli güvenli ve yaşana bilir inşaat yapıla bilmesi için, Yapı denetim sisteminin bağımsız, güvenilir ve etik kurumlar şeklinde işlevselleştirmek gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Yapı denetim sistemindeki değişiklikler için Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından “Yapı Denetimi Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı bir çalıştay düzenlendiğini söyleyen Şahin, burada 105 kuruluşun temsil edildiğini bildirdi.

Toplantıda sektörün sorunlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne doğrudan iletme fırsatı bulduklarını belirten Nazmi Şahin, burada da müteahhitler ile yapı denetim firmaları arasında bir bağ bulunmayacağı ve yapı denetiminin tamamen bağımsız hale geleceği sistemin benimsendiğini aktardı.