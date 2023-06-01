Yapı ruhsatı verilen binaların sayısı 2023’ün ilk çeyreğinde %0,7 arttı

Şubat ayının başında Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen depremlerin ardından Türkiye genelinde kentsel dönüşüm faaliyetleri hızlanırken, yapı ruhsatı alan güvenli binaların sayısı da arttı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, 2023’ün ilk çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların sayısı %0,7 artarken, toplam yüzölçümünün %53'ünü konutların oluşturduğu kaydediliyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarının büyük bir kısmı ise nüfusu yoğun olan ilçelerde gerçekleştirilirken, bunların başında Ümraniye geliyor. İlçede yakın zamanda kurulan kentsel dönüşüm ofisinde kentsel dönüşümle ilgili bilgilendirme çalışmaları yapılmaya başlanırken, tespit edilen 3 bin 122 riskli binadan yıkılması gereken 196 riskli yapının 105’inin yasal süreci tamamlandı. Yerleşimin olmadığı 91 binanın da yıkılması bekleniyor.

Ümraniye’de kentsel dönüşüm faaliyetleri kapsamında eski binaların yeniden inşa edilmesini sağlayan Duman Grup GYO Kurucusu Erdinç Duman, bölgedeki gayrimenkul yatırımlarını, arsa değerlerini ve kentsel dönüşüm faaliyetlerini paylaştı.

"Gayrimenkulleri de 8 ila 10 kat daha değerli hale getiriyoruz"

Kentsel dönüşümün vatandaşlar için hem maddi hem de manevi açıdan fayda getirdiğini söyleyen Erdinç Duman, “Günümüzün ekonomik koşullarında ev almanın zorlaştığını biliyoruz. Kentsel dönüşüm yapılacak alanlarda orta ve dar gelirli kişilere dairenin dörtte biri fiyatına arsa satıyoruz. Ümraniye’deki kentsel dönüşüm çalışmalarımızla temiz, güvenilir ve sağlam evler sunuyoruz. Aynı zamanda var olan gayrimenkulleri de 8 ila 10 kat daha değerli hale getiriyoruz. Örneğin geçtiğimiz yıl metrekaresi beş bin TL olan arazilerimiz, kentsel dönüşüm başladıktan sonra 20 ila 25 bin bandına çıktı. Bu değer aralığının gelecek dönemde süratle artacağını ve 40 - 50 bin bandına ulaşacağını öngörüyoruz” dedi.

Ümraniye’de ikamet edenlerin kentsel dönüşüm sürecinde takip etmeleri gereken adımları da paylaşan Duman Grup GYO Kurucusu Erdinç Duman, “Kentsel dönüşüme başlamak isteyen vatandaşların öncelikle bir danışmanlık ofisine başvurmaları gerekiyor. Çünkü danışmanlık şirketleri, ev sahipleri bilmese bile bulundukları adadaki komşularının listelerine sahip olabiliyor. Bu sayede bölgedeki evleri tek tek dolaşarak kentsel dönüşümün faydalarını anlatıyor, onları toplantı yapmaya ikna ediyor. Talep doğrultusunda inşaat ve müteahhit şirketlerini araştırıyor, ev sahibini mağdur etmeyecekleri seçiyor. Biz de ekibimizdeki kentsel dönüşüm hakkında hukuki süreçlere hakim bilirkişiler ile hareket ediyoruz. Birlikte araştırma gerçekleştiriyor, sözleşmeleri güvenli bir şekilde yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Halihazırda 4 bin 500 yatırımcımız var"

Kentsel dönüşümün en az bir yıl sürdüğünü aktaran Erdinç Duman, “Kentsel dönüşüm sürecinde insanların bir araya gelerek ortak paydada buluşması vakit alabiliyor. Bu da süreci uzatıyor. Resmi sözleşme süreci bittiğinde bir buçuk yıl içinde 80 ila 100 konutun yapımı da tamamlanabiliyor. Duman Grup GYO olarak yakında açacağımız kentsel dönüşüm bilgilendirme ofisimizle bu zaman dilimini hızlandırmayı planlıyoruz. Şu an bölgedeki rakiplerimiz aracılık yapıyorken, biz komisyonsuz büyük alım satımlar yapıyoruz. Halihazırda 4 bin 500 yatırımcımız var. Danışanlarımızı kârlı yatırımlarla doğru tercihlere yönlendiriyoruz” şeklinde konuştu.