'Yapı sektörü konut üretemeyecek hale geldi'

GAİMDER’in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, müteahhitler, mimar ve mühendislerden oluşan sektör temsilcileri de katılarak, önümüzdeki süreçte atılacak adımlar hakkında görüş alış verişinde bulundu.

Üyeler, yapılan zamların kabul edilemez olduğunu belirterek, “Öyle bir noktaya geldik ki, bu zamlardan sonra, konut üretemeyecek hale geldik. Şu anki tabloda, krediye ulaşımın zorlaşması, maliyetlerin ciddi şekilde artması ve son yapılan çimento ve beton zammı, bizlerin konut inşa etmesinin önünde çok büyük engel oluşturuyor” dediler.

GAİMDER Başkanı Bora Kanevetci, istihdam ve ekonominin lokomotifi olan inşaat sektöründeki maliyet artışlarının konut fiyatlarını artırmakla beraber, 250’nin üzerindeki sektörünü de doğrudan etkilediğini söyledi.

Sektörü zor durumda bırakan zamların kabul edilemez olduğunu belirten Kanevetci, beton ve çimentoya yapılan zamların domino etkisiyle, diğer girdi maliyetlerini de artıracağına dikkat çekti.

“Konuta ulaşım kolay hale gelmeli”

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Gaziantep Şube Başkanı Burkay Güçyetmez ise, çimento ve betona yapılan zamların, vatandaşın zaten zor olan konuta erişimini daha da zorlaştırmış olacağına dikkat çekti.

Maliyetlerin düşürülmesi adına Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği’nin alacağı her türlü kararın yanında olacaklarını açıklayan Burkay Güçyetmez “Sektör paydaşları olarak aynı kulvardayız. Bu zamların bir çok sektörü etkileyeceği ve devam edeceği endişesini taşıyoruz. Ülke olarak zaten zor bir dönemin içerisinden geçerken, fedakarlığı herkesin yapmasından yanayız. Dolayısıyla maliyet artışlarını tetikleyecek unsurların da ortadan kaldırılması için hükümetten adım atmasını bekliyoruz" dedi.