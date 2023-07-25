Yatırım için konutta kredi faizlerinin düşmesi bekleniyor

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, konut kredi faizlerinin düşmesiyle birlikte yeni konut yatırımları için düğmeye basacaklarını belirtti. Çulhalık, “Yükselen kiralar nedeniyle ev sahibi olmak isteyen vatandaş, eğer birikimi yoksa kredi kullanmak durumunda kalıyor. Ancak, konut kredi faizleri çok yüksek. Bu nedenle ev almak istese de yüksek faiz nedeniyle ev almaya yanaşmıyor” dedi. Konut üreticilerinin yeni projeler açmasının satışların hareketlenmesine bağlı olduğunu dile getiren Çulhalık, kredi faizlerinin düşmesiyle birlikte yeni konut yatırımları için düğmeye basılacağını yineledi.

Yatırımların önü açılmalı

Konut fiyatlarının alım gücünün çok üzerinde seyrettiğine dikkat İhsan Çulhalık, bu durumun konut sahibi olmak isteyenleri kredili alıma yönelttiğini kaydetti. Çulhalık, “Yükselen kiralar nedeniyle ev sahibi olmak isteyen vatandaş, eğer birikimi yoksa kredi kullanmak durumunda kalıyor. Ancak, konut kredi faizleri çok yüksek. Bu nedenle ev almak istese de yüksek faiz nedeniyle ev almaya yanaşmıyor. Resmi rakamlar da konut satışlarındaki düşüşü ortaya koyuyor. En kısa sürede sektörü hem yatırım hem de satışların arttırılması yönünde uygulamaların devreye alınması gerekiyor. Faizlerin yüzde 1’in altına düştüğü dönemlerde sektör satış rekorları kırmıştı, bunları yaşadık” dedi.

“Maliyetler tüketiciye yansıtılmıyor”

Güçlü müteahhitlerin devam eden projelerinde yüksek maliyetleri mümkün olduğunca tüketiciye yansıtmadığına dikkat çeken İhsan Çulhalık, yeni başlayacak olan projelerde böyle bir durumun imkansız olduğunu söyledi. Önümüzdeki dönemde konut fiyatlarının artmaya devam edeceğini belirten Çulhalık, “İnşaatın en önemli hammaddeleri olan çimento ve demir başta olmak üzere dövize ve akaryakıta gelen zamların da etkisiyle maliyetler daha da artacak. Bu yüksek maliyet artışları, her üründe olduğu gibi konut fiyatlarına da yansıyacak. Yükselen konut fiyatları da satışların gelmesi gereken seviyeyi olumsuz etkileyecek” diye konuştu.

“Ekonominin dengeye gelmesi lazım”

Bu yıl gurbetçilerden bile beklenen ilginin gelmediğini dile getiren İhsan Çulhalık, yeni projelerin oluşması için ekonominin dengeye gelmesi gerektiğine dikkat çekti. Kendilerinin de yeni proje açma konusunda beklemede kaldıklarını söyleyen Çulhalık, “Ev sahibi olmak isteyen vatandaşın konut alması için satın alma gücünün artması gerek. Alım gücünün artması da kredi faizlerinin düşmesine bağlı. Bu faiz oranlarıyla kimse kredi kullanmaz. Bu şartlar oluşmadığı için biz de projelendirilmiş, ruhsatı alınmış yeni yatırımlarımızı bekletmek durumunda kalıyoruz. Birçok konut üreticisinin de bu durumda olduğunu biliyoruz” diye konuştu