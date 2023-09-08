Yeni konut kredisi kampanyası geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı. Böylece ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. Açıklanan OVP'ye göre, yeni konut kredisi kampanyası hayata geçirilecek. Plan doğrultusunda inşaat sektörü dar ve sabit gelirliye uygun fiyat aralıklarıyla konut üretimine başlayacak.

Sabah Gazetesi'nin aktardığı bilgiye göre, kamu bankaları da konut kredisi kampanyası ile destek vermesi beklenirken ilk kez ev alacaklara uygun kredi kullandırılacak. Artan maliyetler, salgın dönemi ve depremlerin ardından daralan konut arzının hızla arttırılması hedefleniyor. Yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli yurttaşların konuta erişim imkanı artırılacak. Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli yurttaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere tesis edilecek.