Yüreğir’de 1,4 milyarlık kentsel dönüşüm sürüyor

Ziya İPEK

803 konut ve 60 işyerinin yapılacağı projede, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) inşaat yapım çalışmaları için 1 milyar 420 milyon 899 bin TL ödeyecek. Konut ve işyerlerinin 15 Mart 2025’te hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Belediye, mahallede 952 binanın yıkımını gerçekleştirirken, toplu konut ve işyerlerinin yanı sıra peyzaj düzenlemeleri ile birlikte 110 dönümlük bir alanda dönüşüm gerçekleştiriliyor. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, İlçede kentsel dönüşümün çok önemli olduğunu ve mahallede ayrıca 40 bin metrekare alan içinde; mesire yerleri, otopark, kreş ve sağlık merkezini de hayata geçirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.