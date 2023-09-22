Zermeram’da peşinatsız 12 ay vade imkanı

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Zermeram’ın ilk etabında daireler, lansmana özel peşinatsız 12 ay vade imkanı ile satışa sunuldu. Her ihtiyaca yönelik farklı konut tiplerinin bulunduğu projenin, 80 bin metrekare alana kurulan ilk etabında 205 daire ve 9 büyük ölçekli villa yer alıyor.

3+1’den 5+1’e kadar farklı daire tipinde konut ve 10+3 oturum planlı villaların bulunduğu Elmas Evler etabındaki daireler, 2024 yılının ilk çeyreğinde teslim edilecek. Seha Yapı İnşaat A.Ş ve Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş’den Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Harun Toftamış, Elmas Evler etabında özel bir kampanya hazırladıklarını belirtti.

Zermeram’ın Konya’ya değer katacak bir proje olduğunun altını çizen Toftamış, “Gayrimenkul sektörü hem ulusal hem de global değişkenlerden hızlı etkilenen bir sektör. Buna rağmen süreçleri en iyi şekilde yürüterek bugüne ulaştık. Konya’nın her geçen gün değer kazanan bir bölgesindeyiz. Konut, sosyal alan ve alışveriş merkezinin yer aldığı projemizin, Meram bölgesinde ayrıcalıklı bir yaşam alanı olarak konumlanacağına inanıyoruz” diye konuştu.