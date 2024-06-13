‘En baba gün’ satış beklentisi e-ticarette 300 milyar TL

Nurdoğan A. ERGÜN

Her yıl haziran ayının üçüncü pazar gü­nünde kutlanan Ba­balar Günü’ne sayılı günler kala markaların kampanya yarışı kızıştı. Sıkı ekonomi politikalarının gölgesinde bir yıl geçiren perakendeci­ler, Anneler Günü ve ardın­dan Babalar Günü gibi iki özel dönemde cirolarında yüzde 25’in üzerinde bir ar­tış hedefliyor. Bu yıl Babalar Günü’nün bayram haftasıy­la aynı döneme denk gelmesi de satışlarda beklentileri yu­karı taşıyor.

IdeaSoft CEO’su Sey­hun Özka­ra’nın verdiği bilgilere göre, Babalar Günü dönemi için Türkiye’de e-ticaret tara­fında geçtiğimiz yıl yaklaşık 150 milyar TL bir hacim ger­çekleşti. Bu yıl ise satıcılar tarafından yapılacak kam­panyalar ve indirimler ile birlikte e-ticaret hacminin haziran ayında yaklaşık 250 milyar TL’ye ulaşması bek­leniyor.

En çok satın alınan ürünler arasında ise özellik­le kravat, cüzdan, kemer gi­bi giyim ve aksesuarlar; akıl­lı saat, kulaklık gibi elektro­nik cihazlar; tıraş makinesi, bakım setleri gibi kişisel ba­kım ürünleri ve hobi ürün­leri öne çıkıyor. Özkara’dan alınan bilgilere göre, sepet dağılımına bakıldığında, or­talama sepet tutarının 2 bin 500-3 bin 500 TL civarında olduğu görülüyor. Özkara, KOBİ’lerin yaptığı Babalar Günü’ne yönelik kampanya­lar ve indirimler, satış hac­minin artmasında önemli rol oynuyor” dedi.

Bayramın etkisiyle hacim büyüyecek

Kurban Bay­ramı tatili ile Babalar Gü­nü’nün aynı döneme denk gelmesiyle ha­ziran ayı için e-ticaret sek­töründe ciddi bir hareketli­lik beklendiğini ifade eden TOBB E-ticaret Mecli­si Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucu CEO’su Cenk Çiğdemli, “Geçen yıl sektördeki e-ticaret hac­minin aylık ortalaması 154 milyar lira olmuştu. Bazı ay­lar alışveriş dönemi olduğu için ciro rakamları bu orta­lamanın üstündeydi. Hazi­ran ayının da Babalar Günü ve bayram tatili nedeniyle hareketli bir ay olaca­ğı öngörüsüyle, Tür­kiye geneli haziran ayı e-ticaret hacmi beklentimiz 300 mil­yar TL’ye yaklaşmak” diye konuştu.

Bu dönemlerde sahtekarlara dikkat!

E-ticaretin yoğun olduğu bu tür dönemlerde tüketici­lerin bilinçli hareket etmesi gerektiğinin de altını çizen Çiğdemli, özellikle gerçek olamayacak kadar büyük indirimlere dikkat edilme­si gerektiğini belirterek, “Si­ber sahtekarlar tatil dönem­lerinde sahte siteler üzerin­den otelleri, pansiyonları, tatil evlerini güya uygun fi­yata kiralayarak tatil yap­mak isteyen vatandaşları dolandırıyorlar. Veya elekt­ronik ürün gibi fiyatların görece sabit olduğu kalem­lerde çok büyük indirimler­le tüketiciyi tuzaklarına dü­şürebiliyorlar. Böyle hare­ketli dönemlerde çok cazip tekliflere ve büyük indirim­lere dikkat etmek, alışveriş­leri güvenilir sitelerden yap­makta fayda var” dedi.

Teknosa’da babalar için telefona tablet hediye

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Babalar Günü’nü teknolojik bir hediyeyle kutlamak ya da karne alan yakınını sevindirmek isteyenler için beyaz eşyadan akıllı telefonlara, notebooklardan şarjlı süpürgelere birçok ürün grubunda fırsat kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 17 Haziran’a kadar Honor 90 akıllı telefon tercih edenlere, Honor Pad X8 tablet hediyesinin yanı sıra PC grubunda farklı markalarda farklı hediye seçenekleri bulunuyor. Seçili LG televizyonlarda yüzde 15 kampanyalı fiyatın yanı sıra 1 yıllık Tekno Garanti hediyesi ve Petrol Ofisi puan hediyesi ile seçili Samsung televizyonlarda QR kod indirimi ve Para Kart hediyesi tüketicileri bekliyor.

Network zamansız babaları hedef alıyor

NetWork, Babalar Günü için birbirinden smart hediye seçenekleri sunuyor.

Sezonun trend renklerinden ilham alan keten gömlekler ve polo yaka t-shirtleri hazırlayan marka, klasik kesimleri tercih eden babalar için de NetWork Limited koleksiyonunu sunuyor. Modern sportif şıklığı benimseyen babalar için ise N-Tech koleksiyonunu hediye alternatifleri arasına koyan marka, casual ya da klasik formdaki ayakkabılar, seyahat ve sırt çantaları, cüzdan ve kemerler kombinlerini de alternatifler arasına koymuş.

D’S damat’tan 2 bin TL’ye 250 TL

Babalar Günü için hediye paketleri D’S damat mağazalarında ve www. dsdamat.com adresinde satışa sunuluyor. Ayrıca, sepette yüzde 20’ye ek her 2 bin TL’ye 250 TL indirim ayrıcalığı sunuluyor. Babaların gardıropları için ihtiyaç duyduğu şıklık ve konforun tamamlayıcısı D’S damat hediye setleri ise sadece online alışveriş seçenekleri arasında.

Kelebek'ten babalara özel “Baba Koltuğu”

Kelebek Mobilya, Babalar Günü için hazırladığı baba koltuğunu sevenleriyle buluşturuyor. Babalar Günü’ne özel hediye fırsatını müşteriyle buluşturan Kelebek, Salvador Baba Koltuğu ile, babalara konforlu bir televizyon izleme ve kitap okuma keyfi vaat ediyor. Tasarım ekibi tarafından hazırlanan koltuk, tüm mağazalarda satışa sunuluyor.

Skechers konfor arayan babalara tasarladı

Spor ayakkabı ve rahat giyim koleksiyonlarıyla öne çıkan Skechers, “Babalar Günü”nde de konfor arayan babalar için tasarlanmış alternatifler sunuyor. Sneaker'lardan sandaletlere, polo yaka t-shirtlerden spor pantolonlara kadar babaları rahat ettirecek seçenekler Skechers’ta bir araya geliyor. Spor giyim koleksiyonuyla babalar için seçenekler sunuyor