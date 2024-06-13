‘En baba gün’ satış beklentisi e-ticarette 300 milyar TL
Babalar Günü’ne az kala markaların kampanya yarışı hız kazandı. Kıyafetten elektronik eşyaya, kozmetikten hobi ürünlerine kadar birçok marka, hem fiziki hem de online kanallarla kampanyalarını duyuruyor. Bu yıl sadece e-ticarette 250-300 milyar TL’lik satış bekleniyor.
Nurdoğan A. ERGÜN
Her yıl haziran ayının üçüncü pazar gününde kutlanan Babalar Günü’ne sayılı günler kala markaların kampanya yarışı kızıştı. Sıkı ekonomi politikalarının gölgesinde bir yıl geçiren perakendeciler, Anneler Günü ve ardından Babalar Günü gibi iki özel dönemde cirolarında yüzde 25’in üzerinde bir artış hedefliyor. Bu yıl Babalar Günü’nün bayram haftasıyla aynı döneme denk gelmesi de satışlarda beklentileri yukarı taşıyor.
IdeaSoft CEO’su Seyhun Özkara’nın verdiği bilgilere göre, Babalar Günü dönemi için Türkiye’de e-ticaret tarafında geçtiğimiz yıl yaklaşık 150 milyar TL bir hacim gerçekleşti. Bu yıl ise satıcılar tarafından yapılacak kampanyalar ve indirimler ile birlikte e-ticaret hacminin haziran ayında yaklaşık 250 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor.
En çok satın alınan ürünler arasında ise özellikle kravat, cüzdan, kemer gibi giyim ve aksesuarlar; akıllı saat, kulaklık gibi elektronik cihazlar; tıraş makinesi, bakım setleri gibi kişisel bakım ürünleri ve hobi ürünleri öne çıkıyor. Özkara’dan alınan bilgilere göre, sepet dağılımına bakıldığında, ortalama sepet tutarının 2 bin 500-3 bin 500 TL civarında olduğu görülüyor. Özkara, KOBİ’lerin yaptığı Babalar Günü’ne yönelik kampanyalar ve indirimler, satış hacminin artmasında önemli rol oynuyor” dedi.
Bayramın etkisiyle hacim büyüyecek
Kurban Bayramı tatili ile Babalar Günü’nün aynı döneme denk gelmesiyle haziran ayı için e-ticaret sektöründe ciddi bir hareketlilik beklendiğini ifade eden TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucu CEO’su Cenk Çiğdemli, “Geçen yıl sektördeki e-ticaret hacminin aylık ortalaması 154 milyar lira olmuştu. Bazı aylar alışveriş dönemi olduğu için ciro rakamları bu ortalamanın üstündeydi. Haziran ayının da Babalar Günü ve bayram tatili nedeniyle hareketli bir ay olacağı öngörüsüyle, Türkiye geneli haziran ayı e-ticaret hacmi beklentimiz 300 milyar TL’ye yaklaşmak” diye konuştu.
Bu dönemlerde sahtekarlara dikkat!
E-ticaretin yoğun olduğu bu tür dönemlerde tüketicilerin bilinçli hareket etmesi gerektiğinin de altını çizen Çiğdemli, özellikle gerçek olamayacak kadar büyük indirimlere dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, “Siber sahtekarlar tatil dönemlerinde sahte siteler üzerinden otelleri, pansiyonları, tatil evlerini güya uygun fiyata kiralayarak tatil yapmak isteyen vatandaşları dolandırıyorlar. Veya elektronik ürün gibi fiyatların görece sabit olduğu kalemlerde çok büyük indirimlerle tüketiciyi tuzaklarına düşürebiliyorlar. Böyle hareketli dönemlerde çok cazip tekliflere ve büyük indirimlere dikkat etmek, alışverişleri güvenilir sitelerden yapmakta fayda var” dedi.
Teknosa’da babalar için telefona tablet hediye
Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Babalar Günü’nü teknolojik bir hediyeyle kutlamak ya da karne alan yakınını sevindirmek isteyenler için beyaz eşyadan akıllı telefonlara, notebooklardan şarjlı süpürgelere birçok ürün grubunda fırsat kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 17 Haziran’a kadar Honor 90 akıllı telefon tercih edenlere, Honor Pad X8 tablet hediyesinin yanı sıra PC grubunda farklı markalarda farklı hediye seçenekleri bulunuyor. Seçili LG televizyonlarda yüzde 15 kampanyalı fiyatın yanı sıra 1 yıllık Tekno Garanti hediyesi ve Petrol Ofisi puan hediyesi ile seçili Samsung televizyonlarda QR kod indirimi ve Para Kart hediyesi tüketicileri bekliyor.
Network zamansız babaları hedef alıyor
NetWork, Babalar Günü için birbirinden smart hediye seçenekleri sunuyor.
Sezonun trend renklerinden ilham alan keten gömlekler ve polo yaka t-shirtleri hazırlayan marka, klasik kesimleri tercih eden babalar için de NetWork Limited koleksiyonunu sunuyor. Modern sportif şıklığı benimseyen babalar için ise N-Tech koleksiyonunu hediye alternatifleri arasına koyan marka, casual ya da klasik formdaki ayakkabılar, seyahat ve sırt çantaları, cüzdan ve kemerler kombinlerini de alternatifler arasına koymuş.
D’S damat’tan 2 bin TL’ye 250 TL
Babalar Günü için hediye paketleri D’S damat mağazalarında ve www. dsdamat.com adresinde satışa sunuluyor. Ayrıca, sepette yüzde 20’ye ek her 2 bin TL’ye 250 TL indirim ayrıcalığı sunuluyor. Babaların gardıropları için ihtiyaç duyduğu şıklık ve konforun tamamlayıcısı D’S damat hediye setleri ise sadece online alışveriş seçenekleri arasında.
Kelebek'ten babalara özel “Baba Koltuğu”
Kelebek Mobilya, Babalar Günü için hazırladığı baba koltuğunu sevenleriyle buluşturuyor. Babalar Günü’ne özel hediye fırsatını müşteriyle buluşturan Kelebek, Salvador Baba Koltuğu ile, babalara konforlu bir televizyon izleme ve kitap okuma keyfi vaat ediyor. Tasarım ekibi tarafından hazırlanan koltuk, tüm mağazalarda satışa sunuluyor.
Skechers konfor arayan babalara tasarladı
Spor ayakkabı ve rahat giyim koleksiyonlarıyla öne çıkan Skechers, “Babalar Günü”nde de konfor arayan babalar için tasarlanmış alternatifler sunuyor. Sneaker'lardan sandaletlere, polo yaka t-shirtlerden spor pantolonlara kadar babaları rahat ettirecek seçenekler Skechers’ta bir araya geliyor. Spor giyim koleksiyonuyla babalar için seçenekler sunuyor