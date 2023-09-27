Ender Yorgancılar'ın acı günü
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ın annesi Sabiha Yorgancılar (93) hayatını kaybetti.
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EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ın 93 yaşındaki annesi Sabiha Yorgancılar, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Annesi Sabiha Yorgancılar'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından paylaşan Ender Yorgancılar, "Canım annem seni çok özleyeceğim" ifadesine yer verdi.
Sabiha Yorgancılar'ın cenazesi bugün Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde ikindi vakti son yolculuğuna uğurlandı.