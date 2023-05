Endo, 220 milyon TL yatırımla yeni tesis kuruyor

Takip Et

Özlem SARSIN

2006 yılından beri makine sektörüne lineer hareket ve otomasyon uygulamaları için ürün ve mühendislik hizmeti sunan Endo Endüstriyel Otomasyon ve Donanım Sistemleri, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni bir yatırıma başladı.

220 milyon TL yatırım bedelli ve toplam 10 bin metrekarelik fabrika yatırımının yıl sonunda bitirilmesini hedeflediklerini söyleyen Endo Yönetim Kurulu Başkanı İlker Ergüllü kuruldukları yıldan itibaren sürekli büyüdüklerini ve artan ürün ve hizmet talebi nedeni yeni bir yatırım kararı aldıklarını söyledi.

Endo’nun gerek üretim gerekse tedarik gücü nedeni ile aranan bir firma olduğunu belirten Ergüllü, makine sektöründeki bilgi birikimi ve güçlerini artık savunma sanayinin de hizmetine sunmaya başladıklarını açıkladı.

Ergüllü hedefleriyle ilgili şunları söyledi: “Savunma sanayine yönelik bazı planlarımız var ve bu konuda güzel gelişmeler göreceğiz. Aselsan ve Roketsan gibi ülkemizin önde gelen güzide kuruluşlarının tedarikçisiyiz. Onlar için yurt dışından özel stratejik ürünler tedarik ediyoruz.

Artık sektörde bir adım daha ileriye giderek sadece tedarik değil üretim gücümüzü de sektörün hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Bu kapsamda Aselsan’a silah konumlandırma sistemi için parça üretme çalışmalarına başlayacağız. Gerekli olan tüm kalite altyapımızı tamamladık. Savunma sanayimiz sürekli gelişiyor ve büyüyor biz de bu konuda kendimizi geliştirmeyi ve büyümeyi hedefliyoruz.

Aliağa OSB’deki yeni yatırımımızın 5 bin metrekarelik alanında sadece savunma sektörüne yönelik üretimler yapılacak. Bu konuda ciddi bir yatırıma adım attık. Bizi tercih etmelerinden gururluyuz.” Türk savunma sanayinin sadece yurt içinde değil yurt dışında da önemli bir ivme kazandığına dikkat çeken Ergüllü, Endo’nun da içinde yer aldığı pek çok projenin ihraç da edildiğini belirtti.

Tedarikçisi oldukları Dirinler Makine ile birlikte de Türkiye’nin ilk denizaltı gövde işleme makinasını yaptıklarını, denizaltının Gölcük Tersanesi’nde suya indirildiğini söyleyen Ergüllü, “O makinayı Dirinler yaparken biz de onların partneri olduk ve mekatronik sistemlerini biz yaptık. Bu da bizim için gurur verici. Çalıştığımız markalar dünya devi. Bu nedenle kalitemize çok dikkat ediyoruz” dedi.

Hedef: 350 milyon TL

2022 yılında 250 milyon TL ciro gerçekleştirdiklerini 2023 yılında ise hedeflerinin 350 milyon TL olduğunu ifade eden Ergüllü, “Döviz bazında her yıl yüzde 5 civarı büyüyoruz. Makine sektörü her sene üzerine koyarak, artarak büyüyor.

Sektörel büyümeye paralel olarak biz de stoklarımızla, makine parkurumuzla, yurt içi ve yurt dışı satışlarımızla sürekli büyüyoruz. Yurt içi satışlarımızın yanı sıra kendi ürettiğimiz lineer eksenlerde ihracatımız var. İspanya, Çekya ve Amerika’ya ihracat yapıyoruz.

Ağırlıklı olarak yurt içi pazara hizmet versek de ihracatta da büyümeyi hedefliyoruz” dedi. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan mevcut tesislerinde ve Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı devam eden yeni tesislerde güneş enerji sistemlerinin de yer aldığını belirten Ergüllü, “Şu anki mevcut tesisimizde 300kw GES sistemi var.

Yeni fabrikamızda da 1000kw GES sistemi kurulacak. Hem kendi elektrik ihtiyacımızı karşılayacağız hem de sisteme satış yapabileceğiz. Artık günümüzde yeşil enerjinin ne kadar önemli ve değerli olduğunu biliyoruz" dedi.

“Biraz da spor…”

İlker Ergüllü başarılı iş yaşamının yanında spor ile de içi içe olan ve İzmir spor kulüplerinden Karşıya Spor Kulübü’nün de taraftarı. 1912 yılında kurulan ve İzmir’in en eski kulübü olan KSK’nın da başkanlığına adaylığını koyan Ergüllü, “Karşıyaka Spor Kulübü İzmirimizin en köklü kulübü olmasına rağmen bugün geldiği nokta bizleri üzmektedir.

Bu nedenle bir grup iş insanı olarak KSK’nın yönetimine talip olduk, elimizi taşın altına koymaya hazırız. 2024 yılında seçimler olacak ama kulübün kaybedecek 1 saniyesi bile yok.

Hırsları bir kenara bırakıp KSK’nın iyiliği için bir an önce yola çıkılması gerekiyor, kulübümüzün kaybedecek bir anı bile yok. Kuvvetli, sevilen sayılan bir oluşum olarak kulübümüzü futboldan basketbola voleyboldan yelkene her alanda başarıya ulaştırmak istiyoruz. Bunu yaparken de her alanda şeffaf olacağız” dedi.