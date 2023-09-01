Energyspin enerji ve su tasarrufu sağlıyor

IFA 2023 Fuar’ında konuşan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Türkiye’de konutlarda elektrik enerjisi tüketiminin yaklaşık yüzde 50’sinin beyaz eşyaların tüketiminden geldiğine dikkat çekerek, “ İngiltere’de ise hanelerde kullanılan elektriğin yüzde 31’i beyaz eşyalardan geliyor.

Enerji fiyatlarındaki artışla birlikte enerji verimliliği çok daha kritik hale geldi. Beko çamaşır makinelerimizdeki her bir enerji sınıfı artışında yüzde 13, yüzde 14 daha az enerji tüketimi elde ediyoruz. Buzdolaplarında ise bu oran yüzde 20 civarında.

Bu kapsamda IFA’da ilk kez tanıttığımız Beko’nun inovatif teknolojisi Energyspin’de en sık kullanılan çamaşır yıkama programlarını yeniden tasarlayarak bu programların enerji tüketimini yüzde 35’e varan oranda azalttık. Böylece yıkama kalitesinden ödün vermeden tüketicilerimizin karbon ayak izlerini azaltmalarına yardımcı oluyor, elektrik faturalarında da tasarruf sağlıyoruz” açıklamasında bulundu.

Beko önümüzdeki dönemde geliştirilen bu teknolojiyi yeni üretilen Beko çamaşır makinelerinin yüzde 90’ına entegre etmeyi hedefliyor. Beko’nun fuarda sergilediği ve eylül ayında lansmanı gerçekleştireceği, 83 cm dondurucu altta buzdolabı ile geniş hacimdeki üretimini bir üst seviyeye çıkararak 600+ litre yukarı hacim sınıfında ilk A enerji seviyeli ürünü pazara sunulacak. Bu hacimde A enerji sınıfındaki ilk buzdolabı olacak olan ürün 2024 yılında satışa çıkacak.

Bu üründe Aeroflow, Harvestfresh ve Everfresh gibi geliştirilen özgün teknolojiler yer alıyor. Beko’un yeni nesil no-frost teknolojisi Aeroflow, buzdolabındaki yiyeceklerin besin değerini, dokusunu ve ağırlığını koruyarak her rafa eşit sıcaklık dağılımı sağlıyor ve sıcaklık dalgalanmalarını en aza indiriyor.

‘HomeWhiz‘ akıllı tasarrufun ipuçlarını veriyor

Yenilenebilir enerji üretimi ve akıllı enerji yönetimi doğrultusunda akıllı ev teknolojileri üretimi gerçekleştiren Beko’un, akıllı ev uygulaması HomeWhiz, cihazlara zahmetsizce bağlanarak enerji ve su kullanımının takibini sağlarken tüketici alışkanlıklarına göre akıllı tasarruf ipuçları sunuyor.

Aynı zamanda Homewhiz üzerinden sunulan oyunlaştırma senaryoları ile kullanıcılar sürdürülebilir bir yaşam tarzına teşvik ediliyor. Fuarda sergilenen Beko Airfry teknolojisi sağlıklı ve pratik yemekler pişirmek üzere çok tercih edilen Airfry pişirme yöntemini ankastre fırınlarda da sunuyor. Beko’nun 10 kahve programı ve 2 kahve çıkışına sahip Caffeexperto da fuarda sergilenen ürünler arasında yer alıyor.