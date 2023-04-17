“Enerji fiyatlarındaki indirimler, ihracata olumlu yansıyacak”
Nisan ayından itibaren sanayide kullanılan doğalgaza uygulanan yüzde 20’lik ve elektriğe uygulanan yüzde 15’lik indirimler sanayicileri memnun etti. İhracatçı birlikleri bu durumun ihracata olumlu yansıyacağını belirtti.
Mart ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Saadettin Çağan, 2022 yılında artan yüksek girdi maliyetlerinin üretimde sürdürülebilirliği zorlaştırdığını söyleyerek şunları belirtti: “Girdi maliyetleri içinde en büyük payı elektrik ve doğal gaz tüketimleri alıyor. Bu iki kalemde yapılan indirim özellikle Uzak Doğu ülkelerine karşı küresel pazarlardaki rekabetçiliğimize destek verecektir. En büyük beklentimiz bu sürecin devam etmesi ve enerji fiyatlarının makul seviyelere gerilemesidir.
Diğer yandan düşük kur seviyesi uluslararası alanda rekabetçiliğimizi olumsuz etkiliyor. Krediye ulaşımda da sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sorunların ortadan kaldırılması halinde ihracat rakamlarımızın daha da artacağını belirtmek isterim” diye konuştu.
Aynı konuya dikkat çeken Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB) Başkanı Fuat Tosyalı ise “Geçen yılın mart ayından itibaren artan enerji fiyatlarından dolayı rakiplerimize göre pahalı kaldık.
Ancak nisan ayından itibaren sanayide kullanılan doğal gaza uygulanan yüzde 20’lik ve elektriğe uygulanan yüzde 15’lik indirimler etkisini gösterecek. Haziran ayı itibariyle ülkemiz sanayicileri olarak enerji maliyetlerinde daha rekabetçi olabileceğiz. Yılın ikinci yarısında hem miktar hem de değerde daha başarılı performans sergileyeceğimizi düşünüyorum” dedi.
AKMİB’den 384,2 milyon dolar ihracat
Mart ayında 384,2 milyon dolar dış satım gerçekleştiren AKMİB, 2023 yılının ilk çeyreğinde 925,5 milyon dolarlık ihracat değerine ulaştı. Üç aylık ihracatının yüzde 74’ü üç ürün grubunda kümelenen AKMİB, en yüksek dış satım değerlerini Hollanda, İspanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) pazarlarında elde etti.
2023 yılı Ocak- Mart döneminde Türkiye’nin 7,42 milyar dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatına yüzde 12,1 oranında destek veren AKMİB, Akdeniz İhracatçı Birlikleri’ne (AKİB) bağlı 8 birlik arasında yine ilk sırada yer almayı başardı.
Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Amerika ve Uzak Doğu pazarlarında etkin olan AKMİB’in 2023 yılı ilk çeyreğinde en fazla ihracat yaptığı ülkeler değerlendirildiğinde 109,1 milyon dolar değer ile Hollanda birinci sırada yer aldı. Bu ülkeyi 74,5 milyon dolar değer ile İspanya ikinci sırada, 67,5 milyon dolar değer ile KKTC üçüncü sırada takip etti. Söz konusu dönemde AKMİB’in ihracat hacmini en fazla artırdığı ülkeler incelendiğinde ilk üç sırada Togo, Gürcistan ve Rusya pazarları yer aldı.
AKMİB, Togo’ya yüzde 26 bin 674 artış ile 15,2 milyon dolarlık, Gürcistan’a yüzde 329 artışla 19,5 milyon dolarlık, Rusya’ya yüzde 209 artışla 19,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. AKMİB bu dönemde Malta ve Yunanistan pazarlarında da anlamlı ihracat artışlarına imza attı.
Demir-çelik Türkiye ihracatının % 11,1’ini karşıladı
Demir-çelik sektörleri de mart ayında küresel talepteki daralma ve yüksek enerji fiyatları nedeniyle geçen yılın aynı ayına göre düşüş gösterdi. İki sektör yaşanan düşüşlere rağmen 2,6 milyar doları aşkın ihracatıyla Türkiye ihracatının yüzde 11,1’ini karşıladı. Türkiye demir ve demir dışı metaller sektörü mart ayında yüzde 15,1’lik düşüşle 1,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, çelik sektörü yüzde 37,9’luk azalışla 1,4 milyar dolarlık ihracat yaptı. Demir ve demir dışı metaller ihracatı Türkiye’nin toplam ihracatından yüzde 5,2 pay alırken, çelik ise yüzde 5,9 paya sahip oldu.
Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB) ise mart ayında demir ve demir dışı metaller sektöründe geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7’lik azalış göstererek 77,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ayda çelik ihracatı ise yüzde 39,2’lik düşüşle 146,7 milyon dolar oldu.