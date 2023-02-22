1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 664 lira 53 kuruş olarak belirlendi
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 91 bin 876 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 16 milyon 773 bin 76 lira olarak açıklanmıştı.
Haber Merkezi
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 664 lira 53 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 290 bin metreküp oldu.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 197 lira 76 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 131 lira 30 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 201 milyon 731 bin 274 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 201 milyon 843 bin 543 metreküp olarak kayıtlara geçti.