8 elektrik santralinde üretim kesintisi
Spot elektrik piyasasında işlem yapan 8 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar, 3 bin 66 megavat kurulu güce sahip 8 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.
En büyük kesinti, 630 megavat kapasiteli Kemerköy Üretim Tesisi'nde gerçekleşti. Santralde kömür kalori problemi nedeniyle başlayan kesinti 11 dakika sürdü.
Öte yandan, Zonguldak Eren Enerji Termik Santrali'nin 160 megavat kapasiteli ZETES 1 ünitesinde türbin yataklarındaki arıza nedeniyle 10 Ekim'de başlayan kesintinin, 31 Ekim'e kadar devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA