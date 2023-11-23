ABD'nin ham petrol stokları 8 milyon 700 bin varil arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 8 milyon 700 bin varil artarak 448 milyon 100 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 467 bin varil artacağı yönündeydi. Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmeyerek 351 milyon 300 bin varil seviyesinde kaldı.Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 700 bin varil artarak 216 milyon 400 bin varile çıktı.

Petrol üretimi düştü

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 156 bin varil artarak 6 milyon 529 bin varil oldu. Ham petrol ihracatı da günlük ortalama 103 bin varil azalarak 4 milyon 786 bin varile geriledi. Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 11-17 Kasım haftasında 18 bin varil azalarak 13 milyon 614 bin varil olarak kayıtlara geçti. EIA'nın "Kasım 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 12 milyon 900 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 150 bin varil olması bekleniyor.