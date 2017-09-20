ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

20 Eylül 2017

ABD'de ticari ham petrol stokları geçen hafta 4,6 milyon varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4,6 milyon varil (yüzde 1) artışla 472,8 milyon varile yükseldiğini açıkladı.

Piyasa beklentisi, stokların 3,5 milyon varil artması yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 5,9 milyon varil yükselmişti.

Böylece, ABD'nin ticari ham petrol stokları 3 hafta üst üste artış kaydetmiş oldu.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik petrol stokları ise geçen hafta 1,6 milyon varil (yüzde 0,2) azalarak 675,4 milyon varile geriledi.

ABD'nin haftalık benzin stokları da söz konusu haftada 2,1 milyon varil (yüzde 1) azalarak 216,2 milyon varile geriledi.

Veriye ilişkin piyasa beklentisi, 2,1 milyon varil düşüş olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 8,4 milyon varil azalmıştı.

Ham petrol üretimi yükseldi

Bu dönemde, ülkenin ham petrol üretimi ise bir önceki haftaya göre günlük ortalama 157 bin varil artarak 9,51 milyon varile yükseldi.

Ülkenin ham petrol ithalatı söz konusu hafta, bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 888 bin varil artışla 7,37 milyon varile yükselirken, ham petrol ihracatı da günlük ortalama 154 bin varil artışla 928 bin varile ulaştı.

Uzmanlar, Harvey kasırgasının ardından Teksas eyaletindeki petrol üreticilerinin yeniden sondaj ve üretim faaliyetlerine başladığına işaret ederek, ABD'nin ham petrol üretiminde artış görüldüğünü belirtti.

ABD'nin ham petrol üretiminde ve stoklarında artış görülmesinin ardından küresel piyasada petrol fiyatlarında kısa süreli düşüş görülse de fiyatlar toparlanarak yükselişe geçti.

ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı 50,83 dolara, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı da 56,30 dolara kadar yükseldi.

Kaynak: AA