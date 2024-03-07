ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 400 bin varil artışla 448 milyon 500 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 423 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 700 bin varil artışla 361 milyon varil seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 4 milyon 500 bin varil azalışla 239 milyon 700 bin varil seviyesine geriledi.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 837 bin varil artarak 7 milyon 222 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 91 bin varil azalarak 4 milyon 728 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 24 Şubat-1 Mart haftasında 97 bin varil azalışla 13 milyon 636 bin varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın "Şubat 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 100 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 490 bin varil olması bekleniyor.