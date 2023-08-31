ABD'nin ticari ham petrol stokları düştü

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 10 milyon 600 bin varil azalarak 422 milyon 900 bin varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 11 milyon 486 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise yaklaşık 600 bin varil artarak 349 milyon 500 bin varile yükseldi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 200 bin varil azalarak 217 milyon 400 bin varil oldu.

Petrol üretimi değişmedi

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 316 bin varil azalışla 6 milyon 617 bin varile geriledi. Ham petrol ihracatı da günlük ortalama 270 bin varil artarak 4 milyon 528 bin varile yükseldi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 19-25 Ağustos haftasında değişmeyerek 13 milyon 202 bin varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın "Ağustos 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 12 milyon 800 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 9 bin varil olması bekleniyor.