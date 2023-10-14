Akaryakıta zam geliyor!
İsrail- Hamas çatışması petrol fiyatlarını etkilemeye devam ederken ilk zam haberi de geldi. Motorine pazartesiyi salıya bağlayan gece zam gelmesi bekleniyor.
Haber Merkezi
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İsrail- Hamas çatışması petrol fiyatlarını etkilemeye devam ederken ilk zam haberi de geldi. Motorine pazartesiyi salıya bağlayan gece zam gelmesi bekleniyor. Fiyatlarda yaşanan hızlı yükselişin sebebi olarak ise, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmanın bölgeye yayılabileceği endişelerinin yükselmesi öne çıkıyor.
Motorine son olarak 7 Ekim'de 2.90 kuruş indirim yapılmıştı.