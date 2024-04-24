Akfen Yenilebilir Enerji, 2024’te 1.700 GWh üretim hedefliyor

Akfen Yenilebililr Enerji’nin, başta sadece hidroelektrikten oluşan 7 MW’lık kapasitesini 15 yılda 699,06 MW’a çıkarmayı başardığını söyleyen Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör, Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji portföylerinden biri olduklarını dile getirdi.

Başlangıç döneminde yüzde 100 HES’lerden oluşan portföyün, 2023 yılı itibarıyla 228,7 MW HES (portföyün yüzde 32,7’si), 348,9 MW RES (portföyün yüzde 49,9’u) ve 121,4 MW GES (portföyün yüzde 17,3’ü) ile çeşitlendirdiklerini ve iklim/mevsim değişikliklerine karşı daha korunaklı hâle geldiğini ifade etti. 2023 yılında HES üretiminin 490 GWh, GES üretiminin 196 GWh, RES üretimi ise 974 GWh olduğu bilgisini veren Güngör, portföyün toplam üretiminin ise bin 660 GWh olduğunu, 2024 yılında ise toplam üretim beklentilerinin yaklaşık olarak bin 700 GWh olduğunu aktardı.

4 adet RES projesinde toplam 67,4 MW kapasite artışı onaylandı

Yatırım aşamasında bulunan projeleriyle ilgili bilgi veren Mustafa Kemal Güngör, hibrit GES projeleri olarak Akfen Yenilenebilir Enerji’nin Üçpınar, Hasanoba, Denizli, Kocalar, Sarıtepe ve Demirciler RES olmak üzere 6 adet lisanlı rüzgâr projesinde ve Doğançay HES ile 1 adet HES projesinde yardımcı kaynak olarak GES başvurusunda bulunduklarından söz etti.

Güngör, toplam 86 MW kurulu güce sahip altı adet hibrit projenin inşaata hazır hâle geldiğini belirtti ve Şubat 2024’te hibrit GES projelerinde toplam lisanslı gücü 66,25 MW olan Üçpınar RES 40,02 MW, Sarıtepe RES 12,97MW ve Demirciler RES 13,26 MW’de yatırım sürecinin başladığını söyledi. Güngör, projelerin anahtar teslim yapım işine ilişkin ihale sürecinin tamamlandığını ifade etti.

Güngör, RES kapasite artışı projeleri olarak, Denizli RES 25 MW, Çanakkale Üçpınar RES 9,6 MW, Çanakkale Kocalar RES 25 MW, Osmaniye Sarıtepe RES 7,8 MW ve Çanakkale Hasanoba RES 25 MW olmak üzere lisans sahasına sığabilecek azami toplam 92,4 MW rüzgâr kapasite artışına başvurduklarını ve projelerin ihtiyacını karşılayacak şekilde programlanan güç talebi kadar projelerine kapasite tahsis edildiğini aktardı.

Mevcut durumda Hasonoba projesi hariç, 4 adet RES projesinde toplam 67,4 MW kapasite artışı ve diğer izinlerin tamamlanarak, inşaata hazır hâle gelindiğini söyleyen Güngör, şunları kaydetti: “RES ek kapasite artışı projeleri kapsamındaki projelerimiz için enerji analiz çalışmalarında son aşamaya gelindi ve türbin üreticileri ile ihale görüşmeleri başlatıldı. Depolamalı elektrik üretim tesisi projeleri olarak, müstakil elektrik depolama tesisi başvuruları kapsamında şirketimiz tarafından toplam 380 MW müstakil depolama tesisi başvurularımız EPDK tarafından uygun görüldü.”

“Hidrojene yönelik çalışmalar yapıyoruz”

Yeni enerji üretimi yöntemlerinden hidrojen ile bir süredir çeşitli çalışmalar yaptıklarından söz eden Mustafa Kemal Güngör, hidrojen üretiminin, genellikle elektroliz yoluyla gerçekleştiğini belirtti.

Bu işlemin, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla desteklendiğinde, özellikle rüzgâr ve güneş enerjisiyle çalışan elektrolizörler kullanıldığında, son derece temiz bir hidrojen üretimi sağladığını anlatan Güngör, hidrojenin enerji depolama ve taşıma potansiyeli nedeniyle bir dizi uygulama alanı bulunduğunu dile getirdi. Özellikle taşımacılık sektöründe, hidrojen yakıt hücreli araçların ve kamyonların giderek daha fazla ilgi gördüğüne dikkat çeken Güngör, ayrıca endüstriyel kullanımlarda ve enerji depolama sistemlerinde de hidrojenin öneminin arttığını söyledi.

“6 hibrit GES projesi için sözleşme imzalandı”

Büyüme stratejisi kapsamında, hibrit GES, RES kapasite artışları ve depolamalı üretim tesisleri olmak üzere iki aşamada tamamlanacak olan yeni yatırım programları olduğundan söz eden Mustafa Kemal Güngör, 2024 yılında başlayan ve Haziran 2025'te tamamlanması planlanan ilk aşamanın, hibrit GES ve RES ek kapasite artış yatırımlarından oluştuğunu ifade etti. İkinci aşamanın da Türkiye genelinde GES ile başlanarak elektrik depolama tesisi projelerinden oluştuğunu söyleyen Güngör, bu aşamayı 2027 sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Osmaniye, Denizli ve Çanakkale'de yaklaşık 86 MW büyüklüğünde 6 hibrit GES projesi için sözleşme imzalandığı bilgisini veren Güngör, inşaat sürecinin başladığını duyurdu. Yenilenebilir enerji kaynaklarında özellikle kurulum aşamasındaki yüksek yatırım maliyetleri göz önüne alındığında, mevcut yasal düzenlemelerin yatırımcıları teşvik etmek adına yeterli olmadığını da ekledi. Güngör, Akfen Yenilenebilir Enerji’nin, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından bin 280 MW'lık enerji üretim santrali portföyüne ulaşmak için yatırımlarına devam ettiğini belirtti.