Aksa Doğalgaz, 2024 hedeflerini belirledi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 27 il, 292 ilçe ve beldede 5 milyon aboneye doğal gaz dağıtım hizmeti veren Aksa Doğalgaz, "Başarmaya devam" temasıyla gerçekleştirilen toplantıda 2024 yol haritasını belirledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, şirketin yolculuğu boyunca Kazancı Holding'in deneyimi ve bilgi birikiminden güç alarak ilerlediğini belirterek, "Önce hayal ettik, temellerimizi sistematik bir bakış açısının üzerine inşa ettik, operasyonel adımlarımızı sürekli optimize ederek çalışmalarımızı hayata geçirdik. İlk 10 yılımızda portföyümüzü oluştururken, sonraki yıllarda gaz arzı sağladığımız tüm bölgelerimizde çalışmalarımıza gelişerek devam ettik, yatırımlarımızı sürdürülebilir yaklaşımları benimseyerek artırdık." ifadelerini kullandı.

2002'den bugüne kadar önemli bir başarı öyküsü yazdıklarını vurgulayan Arslan, Aksa Doğalgaz'ın faaliyet göstermeye başladığı yıl doğal gaz sadece beş şehirde kullanılırken, şirketin faaliyetlerinin planlı ve sistematik bir şekilde hayata geçmesiyle doğal gaz ulaştırılan şehir, ilçe ve belde sayısının hızla artış gösterdiğini kaydetti.