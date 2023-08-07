Aksa Doğalgaz’dan Mersin’e yeni yatırım

Mersin Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu ve Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ile birlikte doğal gaz altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Aksa Çukurova Doğalgaz Mersin Bölge Müdürü Tufan Duman, “Aksa Çukurova Doğalgaz olarak vatandaşlarımıza doğa dostu, güvenli ve temiz yakıt doğal gazı ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 2022 Aralık ayı itibarıyla lisans alanımıza dahil olan Bozyazı ilçemizde 20 milyon TL tutarındaki yatırımımızla çalışmalarımıza başladık.

Bozyazı Belediyemiz ile birlikte hızlı bir şekilde koordine olarak, Çopurlu Mahallesi’nde istasyon yerini belirleyerek yapım ihalesini tamamladık. Önümüzde ki günlerde ise istasyon yapım sürecine başlayacağız.

Çopurlu Mahallesi’nde başlayan altyapı çalışmalarımızı, toplamda 16 kilometre polietilen ana hat şebeke altyapısı ve bina bağlantı hatları montajı ile Merkez Mahallesi’ne ulaştırarak kış aylarında Bozyazılı vatandaşlarımızı doğal gazla buluşturmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız neticesinde bu yıl sonu itibarıyla Çopurlu ve Merkez mahallelerinde bin 100 adet konuta erişeceğiz” diye konuştu.

Ön abonelik başvurusu eylül aynında

Konforlu ve çevreci enerji doğal gazın ilçe ekonomisine de birçok alanda katkılar sağlayacağını belirten Duman, yatırım planlamalarını ise Aksa Çukurova Doğalgaz’a iletilen ön abonelik başvuruları doğrultusunda yaptıklarını söyledi. Duman, “Bozyazılı vatandaşlarımızı doğal gaz aboneliği hakkında bilgi almak ve ön abonelik başvurularını yapmak için eylül ayı itibarıyla Bozyazı Belediye binasında oluşturacağımız Aksa Doğalgaz Talep Masası’na bekliyoruz” dedi.