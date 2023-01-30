Alman sanayisi enerjiye kriz öncesine göre yüzde 40 daha fazla ödeyecek

"Büyük enerji fiyat şoku hala Avrupa şirketlerinin önünde uzanıyor" değerlendirmesinin yapıldığı çalışmaya göre, enerji fiyatlarının yüksekliği Avrupa genelinde şirket karlarını yüzde 1-1,5 azaltacak ve daha düşük yatırıma yol açacak.

Alman şirketlerinin finansal durumlarının güçlü olduğunu belirten Allianz Trend, devletin uyguladığı gaz fiyatı sınırının bu finansal duruma yardımcı olacağını da vurguladı.