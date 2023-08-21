Avrupa'da doğalgaz fiyatları LNG grevlerinin etkisiyle yükseldi

Refinitiv Eikon verilerine göre Hollanda'da Eylül vadeli doğalgaz kontratı 0.75 euro artışla megawatt saat (MWh) başına 38.30 euro olurken, Kasım vadeli doğalgaz vadeli kontratı 1.22 euro artışla megawatt saat (MWh) başına 52.85 euroya çıktı.

Woodside Energy Group'un North West Shelf (Kuzey Batı Sahanlığı) offshore doğalgaz platformlarındaki sendikalar Pazar günü yaptıkları açıklamada 2 Eylül'de grev yapmayı planladıklarını duyurdu.

Başlıca iki sendikadan oluşan Offshore Alliance, Chevron tarafından işletilen Wheatstone ve Gorgon LNG tesislerinde de grev yapılmasına yönelik oylamayı 24 Ağustos'a kadar sonuçlandıracak.

İngiltere'de doğalgaz vadeli kontratı therm başına 5.75 sterlin artışla 92.00 sterline çıktı.