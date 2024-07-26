Benzin ve motorin güncel fiyatları (26 Temmuz 2024 akaryakıt fiyatları)
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. 26 Temmuz 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 26 Temmuz 2024 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 45.10 TL
Motorin litre fiyatı: 43.54 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 44.98 TL
Motorin litre fiyatı: 44.22 TL
LPG litre fiyatı: 22.39 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45.74 TL
Motorin litre fiyatı: 44.22 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.16 TL
Motorin litre fiyatı: 44.70 TL
LPG litre fiyatı: 22.64 TL