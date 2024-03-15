Benzin ve motorine zam geldi

Benzin ve motorine 15 Mart gününden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.

Bugünden itibaren benzine 1,60 TL, motorine ise 1,25 TL zam geldi. Zam pompaya yansıdı.

Yapılan zamların ardından benzin fiyatları İstanbul'da 42,03, Ankara'da 42,74 ve İzmir'de 42,95 liradan satışa sunulmaya başlandı. Mazot fiyatları ise İstanbul'da 41,79, Ankara'da 42,59, İzmir'de 42,80 liradan satılıyor.