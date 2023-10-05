Benzine 2 TL'nin üzerinde indirim geldi!

27 Eylül'de benzin fiyatlarına yapılan 1 lira 94 kuruşluk indirimin ardından son olarak 3 Ekim Salı günü LPG grubuna 69 kuruş zam yapılmıştı. Akaryakıt zammının ardından araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı. 5 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 2 liranın üzerinde indirim geldi.

Benzine 2 TL'nin üzerinde indirim

5 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 2 lira 10 kuruş indirim geldi.

Güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul'da bir litre benzin fiyatı: 34,50 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı: 40.06 TL

İstanbul'da LPG litre fiyatı 18,16 TL