Benzine 2 TL'nin üzerinde indirim geldi!
Brent petrol ve döviz kurunda gözlemlenen son dakika gelişmeleri akaryakıt indirimi ve zammı haberlerini beraberinde getiriyor. LPG'ye gelen 69 kuruşluk zammın ardından benzin fiyatlarına 2 TL'nin üzerinde indirim geldi.
27 Eylül'de benzin fiyatlarına yapılan 1 lira 94 kuruşluk indirimin ardından son olarak 3 Ekim Salı günü LPG grubuna 69 kuruş zam yapılmıştı. Akaryakıt zammının ardından araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı. 5 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 2 liranın üzerinde indirim geldi.
Benzine 2 TL'nin üzerinde indirim
5 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 2 lira 10 kuruş indirim geldi.
Güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul'da bir litre benzin fiyatı: 34,50 TL
İstanbul'da motorin litre fiyatı: 40.06 TL
İstanbul'da LPG litre fiyatı 18,16 TL