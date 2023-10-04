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Benzine indirim geliyor

Benzine 5 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere 2 lira 10 kuruşluk indirim bekleniyor.

Haber Merkezi
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarındaki değişim vatandaşlar tarafından takip ediliyor. 

5 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 2 lira 10 kuruşluk indirim bekleniyor.

Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.13 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 36.71 liradan satılıyor.