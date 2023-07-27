Brent petrol 83,09 dolardan işlem görüyor

Dün 83,42 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,56 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,64 artışla 83,09 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,42 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dolardaki değer kaybı, ABD stoklarındaki düşüş ve küresel arz endişeleri etkili oldu.

Brent petrolde teknik olarak 83,60 ile 84,37 dolar aralığının direnç, 82,83 ile 82,06 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.