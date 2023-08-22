Brent petrol 84,33 dolardan alıcı buluyor

Dün günü 84,46 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 azalarak 84,33 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,06 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol fiyatları geçen hafta yılın en yüksek seviyelerine yaklaştı. Yükselişte, Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretim ve ihracatına uyguladığı kesintiyi eylüle kadar devam ettireceği haberleri ve yılın ikinci yarısında küresel petrol piyasasında arz sıkıntısı olabileceği öngörüsü etkili oldu.

Yükselişin ardından bugün petrol fiyatlarında düşüş görüldü. Çin'de ekonomik hareketliliğin yavaşlamasıyla talebin düşeceği endişesi ve ABD'de faiz oranlarının daha da artırılacağına yönelik beklentiler, fiyatların düşüşünü destekledi.

Brent petrolde teknik olarak 84,46 ile 84,53 dolar aralığının direnç, 84,12 ile 84,02 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.