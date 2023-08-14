Brent petrol 85,79 dolardan işlem görüyor

Cuma gününü 86,81 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.06 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,17 azalarak 85,79 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,16 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, Çin ekonomisine ilişkin endişeler ve doların değer kazanması etkili oldu. Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar endeksi, bugün son bir ayın en yüksek seviyesi olan 102,8'e kadar çıktı.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum alımların azalmasına ve fiyatların düşmesine neden oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 86,51 ile 86,83 dolar aralığının direnç, 85,16 ile 84,48 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.