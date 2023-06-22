Çatalbaş, güneş enerjisini depolamaya hazırlanıyor

Çatalbaş Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çatalbaş, Avrupa’daki akü üreticileriyle depolanabilir enerji santrallerinde kullanılmak üzere distribütörlük anlaşmalarına yoğunlaştıklarını belirtti.

Avrupa’da depolanabilir enerji alanında 20’nin üzerinde akü fabrikasının devreye girmeye başladığını kaydeden Mehmet Çatalbaş, “Bu distribütörlük anlaşmaları neticesinde yurt içinde kurulumunu yaptığımız güneş santrallerine depolanabilir enerji sistemleri eklemek ya da depolamalı güneş santralleri kurulumlarında pazarda söz sahibi olmak istiyoruz” diye konuştu.

“AOSB’deki yeni tesiste, tek çatı altında faaliyetlerimizi sürdüreceğiz”

Türkiye’yi yenilenebilir enerjide tüm dünyada temsil etmek hedefiyle 2014 yılında çalışmalara başladıklarını kaydeden Mehmet Çatalbaş, GES kurulumunda uzmanlaşarak öncelikle Çukurova Bölgesi’nde, ardından Türkiye genelinde en fazla GES uygulaması gerçekleştiren şirketlerden biri konumuna geldiklerini kaydetti.

Yüzlerce sayıda ve yüzlerce MWP gücünde kurdukları GES sistemlerinde maksimum üç yılda amortisman sürelerine ulaşıldığını anımsatan Mehmet Çatalbaş, şunları söyledi: “Bu amortisman süreleri, her sektör için ideal ve kârlı, aynı zamanda çevreye son derece saygılı üretimle birlikte değerlendirildiğinde tüm işletmelerde tercih edilen projeler olmuştur. 2022'de yaklaşık 120 MWP gücünde proje tamamlayan şirketimiz, 2023'ün ilk çeyreğinde 60 MWP gücünde projeyi sonuçlandırdı, yanı sıra 140 MWP için sözleşme imzaladı.”

“2023 yılında ulusal pazarda söz sahibi olmayı hedefliyoruz”

Adana OSB’de yeni bir şirket merkezi oluşturarak bu tesisi, tedarik süreçlerinde en teknolojik ve sürekli kalibre edilen bir yapıya dönüştürdüklerini açıklayan Mehmet Çatalbaş, “Bölgesel projelerle taahhüt ve uygulama hayatına devam eden firmamız 2023 yılı içinde ulusal pazarda söz sahibi olmayı hedeflemiştir.

Bu kapsamda Gaziantep ve İstanbul ofisimizi açmış bulunmaktayız. Yıl içinde Ankara ve İzmir ofislerimizin açılması için de gerekli adımları attık. Bunun yanı sıra ulusal pazarda sistemimizi yerleştirdikten sonra Avrupa merkezli bir tesis kurarak bu kıtada yenilenebilir enerji alanında söz sahibi olmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.