Çoklu enerji kaynaklarından hibrit yaklaşım önemli bir fırsat getirecek

Harvard Business Rewiev (HBR) dergisi, bu yıl 3’üncü kez Sürdürülebilirlik Zirvesi düzenledi. Zirvede konuşan Vaillant Group Türkiye CEO’su Alper Avdel, yenilikçi teknolojilerin ve hibrit sistemlerin alandaki potansiyel gücüne vurgu yaptı. Enerji verimliliğinin hem dünya hem de Türkiye için önemli olduğunu belirten Avdel, “Evimizin içindeki iklim, dünyanın iklimiyle ayrılmaz bir şekilde ilişkili.

İşte bu nedenle iklimlendirme sektörü, karbon ayak izinin azaltılması için çok yoğun çalışmalar içinde” dedi. Ticari binaların ve konutların küresel ısınmaya yol açan etkenler arasında yüzde 36 ile ilk sırada yer aldığına vurgu yapan Avdel, “Bu alanda atılacak kararlı adımlar büyük bir fark yaratacak.

Halihazırda mevcut ürün ve sistemlerden yeni teknolojilere geçiş sürecinde yüksek verimlilik sağlayan çözümler de büyük öneme sahip. Güneş, gaz, elektrik gibi çoklu enerji kaynaklarından hibrit bir yaklaşımla faydalanılması önemli bir fırsat olacak” diye konuştu.

Enerji İlişkili Ürünler (ErP) Yönetmeliğine istinaden süreçlerin devam ettiğini, 2025-2026 yıllarında ise üçüncü faza geçiş yapılmasının beklendiğini söyleyen Avdel şöyle devam etti: “Enerji verimliliği kriterlerinin yakalanmasının yanı sıra enerji tüketimi farkındalığını arttırmak için yeni ürünlerde anlık tüketim izleme fonksiyonlarının zorunlu olması bekleniyor.

Bugün ulaşım sektöründe elektrikli araçlar ne ise, iklimlendirme sektöründe ısı pompaları da odur.” Isı pompalarının hibrit sistemlerin kullanımında da ön plana çıktığını ve yenilenebilir enerji alanında günümüzün en iyi teknolojilerinden biri olduğunu vurgulayan Avdel, “Bu cihazların enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik açısından önemli.

ErP Yönetmeliği kapsamında güncellenecek olan, beklenen yeni yüksek verim kriterlerinin, ısı pompası ürünü ile kolaylıkla sağlanabileceği öngörülebiliyor” dedi.

Avrupa pazarı 5 yılda 4 kat büyüdü

Isı pompaları ile yakıt tüketimlerinde sübvansiyonların olmadığı bir durumda son kullanıcılar için fatura tutarlarında doğal gaza göre yüzde 58; kömür, sıvı yakıt gibi diğer fosil yakıtlara göre ise çok daha yüksek oranlarda azalabiliyor. Avrupa pazarı, son 5 yılda 4 kat büyürken, geçtiğimiz yıla göre yüzde 100 büyüme gerçekleşti. Fransa, Polonya gibi ülkeler de son iki yılda yüzde 100’ün üzerinde arttı. Türkiye pazarının ise 13 binler seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Orta ve uzun vadede bu rakamlar artabilir.