Doğal gaza gelire göre tarife sistemi geliyor

Doğal gaz faturalarıyla ilgili yeni bir düzenleme için harekete geçiliyor. 3 bakanlık tarafından yapılan çalışmalara göre yurttaşlar hane gelirine göre doğal gaz tarifesi ödeyecek. Hanelere 25 metreküp doğal gaz desteğinin sona ermesinin ardından yeni bir fatura desteği üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. "Sosyal tarife" düzenlemesi ile ihtiyaç sahibi olan hanelere fatura desteğinde bulunulacağı belirtiliyor.

Hane gelirine göre belirlenecek

Milliyet'te yer alan haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda konuyla ilgili bir çalışma yürütüldüğü belirtiliyor. Buna göre düşük gelirli ile yüksek gelirli olanlar farklı tarife üzerinden ücretlendirilecek. Bu kademeli fiyat uygulaması, her hanenin gelirine göre belirlenecek.