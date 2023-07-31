Ekobord'un GES'i devrede

Dış cephe kaplama ürünleri yapan Ekobord, Bilecik’teki üretim tesisinin çatısına 1152 kilovat gücünde Güneş Enerji Santraliyle (GES) faibrikanın ihtiyacı olan elektrik enerjisinin yüzde 50’sinden fazlasını güneşten karşılayacak.

Kurulan GES ile yılda 714 ton karbon salımının azaltılması hedefleniyor. GES yatırımına ilişkin değerlendirmede bulunan Vefa Group Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Güner, “Ülke olarak enerjide dışa bağımlı olduğumuz ve enerji ihtiyacının her geçen gün arttığının bilincinde olarak GES yatırımlarına büyük önem veriyoruz.

Türkiye’deki üç fibercement üreticisinden biri olan Ekobord üretim tesisimizde güneş enerji santrali yatırımı yaparak yenilenebilir enerji kaynağı kullanımına geçtik. Bilecik fabrikamızda kurduğumuz santralin hayata geçmesiyle birlikte grup markalarımız için de GES yatırımları yapmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Paris Anlaşması ve AB Yeşil Mutabakatı kapsamında karbon emisyonunun azaltılmasında yenilebilir enerji kaynaklarının büyük önem taşıdığına değinen Orhan Güner; “Sürdürülebilir üretim ve çevre duyarlılığı grup olarak ilk günden bugüne öncelik verdiğimiz konular.

Halihazırda kısıtlı olan enerji kaynaklarından maksimum düzeyde tasarruf yaparak gerçekleştirdiğimiz üretimle gelecek nesiller için de yaşanabilir bir çevre bırakma çabasındayız. Çevreci yaklaşımımızı üretimimizin her aşamasına yansıtıyoruz. Geri dönüşümlü hammadde kullanıyoruz, geri dönüşümlü ürünler üretiyoruz.

Daha önce kendi enerjisini kendi üreten, minimum karbon salınımlı olarak hayata geçirdiğimiz ‘Ekolojik Ev’ sağladığı izolasyon değerleri ile enerji kayıplarını minimum seviyeye indirdi. Bugün de Ekobord üretim tesisimize yaptığımız güneş enerji santrali yatırımımızla hem tasarruf hem de çevreyle dost bir üretim gerçekleştirmiş oluyoruz” diye konuştu.