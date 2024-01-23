Eksim Holding bu yıl enerji gıda ve girişimde büyüyecek

Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Arıoğlu, 2024 yılı yatırım planlarını açıkladı. Holding çatısı altında yer alan yaklaşık 10 bin çalışanlarıyla bu yıl da ekonomiye katkı sağlamak için çalışacaklarını söyleyen Arıoğlu, “Holding olarak stratejik alanlara odaklanmış bakış açısıyla 2024 yılında enerji, gıda ve girişim sermayesinde büyümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Arıoğlu, “Eksim Enerji şirketimizle yatırımlarımızın önemli bir kısmını Türkiye’de gerçekleştirmeyi hedeflerken, rüzgâr enerjisi santrallerine ek olarak, güneş ve hidroelektrik enerjisi üretim kapasitemizi artırmaya devam edeceğiz.

Eksun Gıda ile ihracat kanalında genişlemeyi, perakende pazarda Sinangil markasıyla liderliğimizi korumayı ve un üretim tesislerimizin elektrik tüketimini karşılayacak rüzgâr enerjisi santralini faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. Yeni konseptiyle büyük beğeni toplayan perakende gıda mağazamız Aslı’nın franchise pazarda Türkiye çapındaki yayılımının devam etmesini bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

27,4 milyar TL’lik yatırım

Yüzde 100 yenilenebilir enerji şirketleri Eksim Enerji çatısı altında, mevcut kurulu güce ek rüzgâr enerjisi kapasite inşalarına devam ettiklerini kaydeden Arıoğlu, “YEKA ihaleleri kapsamındaki rüzgâr türbinlerimizin kurulumu için gerekli olan imar süreci devam ettirilirken, yeni güneş enerjisi yatırımlarımızın yanında hidroelektrik üretim kapasitemizi artırmaya yoğunlaştık.

Kesintisiz, kayıpsız ve kaliteli elektrik anlayışıyla altyapı iyileştirme çalışmalarını sürdüren elektrik dağıtım şirketimiz Dicle Elektrik ile hizmet bölgemize 2023 yılında yaklaşık 7,2 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirdik. Bugüne kadar bölgemiz için teknoloji ve altyapı iyileştirme çalışmalarımız kapsamında 27,4 milyar lira yatırımda bulunduk” diye konuştu.

Grup şirketleri Dicle Elektrik ile yeni yılda da altyapı iyileştirme çalışmalarına devam edeceklerini, bunu yaparken Ar-Ge süreçlerini besleyerek teknoloji yatırımlarını artıracaklarını kaydeden Arıoğlu, “Ayrıca, perakende elektrik dağıtım şirketimiz DEPSAŞ Enerji ile başta gençler olmak üzere insan hayatına dokunan projelerimizi ve tarımsal abonelerimize yönelik farkındalık faaliyetlerimizi genişleteceğiz” dedi.

Hedefte startuplar var

Dünyada değişen dinamiklere ayak uydurmak ve yenilikçi iş fikirlerini desteklemek amacıyla Eksim Ventures ile yatırım iştahımızı sürdüreceğiz. Yapay zekâ teknolojileri, yeni yılda daha çok odağımızda olacak” dedi. Girişim sermayesi fon şirketi Eksim Ventures ile “Fon I” yatırım dönemi olan 2021-2023’te, planları dahilinde 25 milyon dolarlık bir bütçe ayırdıklarını bildiren Arıoğlu, gelinen noktada 2023 sonuna kadar 10 şirkete yatırımda bulunduklarını, yatırım portföylerinde insan kaynaklarından finteke, gıdadan elektrikli araç şarj sektörüne, sağlıktan dijital pazarlamaya kadar farklı sektörlerden startupların yer aldığını söyledi.

“Sosyal faydayı yaygınlaştıracağız”

Enerji kaynaklarını verimli kullanmayı ve israfın neden olduğu sonuçları en çarpıcı biçimde gözler önüne serecek kampanya, proje ve işbirliklerini holding bünyesinde devreye alacaklarını ifade eden Arıoğlu, “Yenilenebilir enerji alanında ülkemizin yeşil dönüşüm merkezi olma yolundaki çabalara Eksim Enerji ile azami katkı sunacak, Eksun Gıda Ar-Ge merkezinde tüketici ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürünler geliştireceğiz. 2023’te Çölyak Vakfı ile hayata geçirdiğimiz Çölyak ve Glütensiz Yaşam Zirvesi’ni her yıl düzenleyerek toplumun gereksinim duyduğu gıda ürünleri üzerinde çalışmalarımızı sürdürecek ve iş birlikleriyle sosyal faydayı yaygınlaştıracağız” dedi.