EPDK, dağıtım bedelini tarla-market örneğiyle açıkladı

01 Şubat 2019

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), son günlerde özellikle sosyal medyada sıkça tartışılan "dağıtım bedeli"ne ilişkin açıklama yaptı.

"Elektrik faturalarında yer alan dağıtım bedeli yalnızca faturanın dağıtımı veya sayacın okunması bedeli değil, elektriğin üretiminden tüketicilere teslimatına kadar oluşan tüm maliyetler bu rakamı oluşturuyor" diyen EPDK, konuyu son günlerin popüler konusu tarla-market arasındaki fiyat farkı üzerinden izah etti.

EPDK'dan yapılan yazılı açıklamada dağıtım bedeline ilişkin, "Tarlada üretilen bir ürünü tarladaki çıkış fiyatıyla pazarda veya markette satın alamıyoruz. Çünkü o ürünün kullanıcıya teslim noktasına getirilmesinin bir maliyeti var ve tüketici olarak bu maliyeti de ödemekteyiz" ifadelerine yer verildi.

Dağıtım bedelinin sadece Türkiye'ye has olmadığı vurgulanan açıklamada, "AB'deki 38 ülke ortalamasına bakıldığında enerji bedeli ortalama 9 euro/cent iken ülkemizde 5 euro/cent, dağıtım bedeli ortalama 9,9 euro/cent iken bizde 2,7 euro/cent olarak gerçekleşmiştir. Dağıtım bedelinin AB'deki toplam oranına bakıldığında ortalama yüzde 51 iken Türkiye'de bu oran yüzde 35 olmuştur" denildi.

Dağıtım bedelinin belirlenmesinin elektrik dağıtım veya perakende satış şirketlerinin yetkisinde olmadığı da belirtilen açıklamada, söz konusu tutarın EPDK tarafından belirlendiği ve ilgili şirketlerin bu tarifeyi uyguladığına işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, elektrik iletim ve dağıtım faaliyetleri için Türkiye'de her yıl ortalama 9,5 milyar liralık yatırım yapıldığın bilgisine de yer verildi.