Güncel benzin ve motorin fiyatları; 6 Nisan akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları takip edilmeye devam ediyor.

NTV'nin haberine göre, benzine dün itibarıyla 1 lira 12 kuruşluk zam gelirken, 6 Nisan 2023 tarihinde benzin ve motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

İstanbul

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 20.42 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 22,44 liradan satılıyor.

Ankara

Benzin: 22,85 TL

Motorin: 20,9 TL

İzmir

Benzin: 22,87 TL

Motorin: 20,99 TL