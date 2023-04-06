Güncel benzin ve motorin fiyatları; 6 Nisan akaryakıt fiyatları
Benzine dün itibarıyla 1 lira 12 kuruşluk zam gelirken, 6 Nisan 2023 tarihinde benzin ve motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları takip edilmeye devam ediyor.
NTV'nin haberine göre, benzine dün itibarıyla 1 lira 12 kuruşluk zam gelirken, 6 Nisan 2023 tarihinde benzin ve motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
İstanbul
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 20.42 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 22,44 liradan satılıyor.
Ankara
Benzin: 22,85 TL
Motorin: 20,9 TL
İzmir
Benzin: 22,87 TL
Motorin: 20,99 TL